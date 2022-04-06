В Тюмени стартует юбилейный чемпионат по компьютерной грамотности

Участником чемпионата может стать каждый житель Тюменской области, достигший золотого возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет).
Отборочный тур чемпионата пройдет с 4 апреля по 9 мая 2022 года дистанционно на сайте. Участники должны заполнить анкету, выполнить тест и творческое задание. Для участия нужен компьютер с доступом в интернет. Также впервые в чемпионате могут попробовать себя лица с ограниченными возможностями здоровья старше 35 лет.
Подведение итогов отборочного тура состоится 13 мая 2022 года. 16 человек, набравших наибольшее количество баллов, 26 мая 2022 года примут участие в финальном туре, где в режиме реального времени продемонстрируют знания, выполняя различные задания. Финал может пройти очно или дистанционно, решение о форме проведения появится после подведения итогов отборочного тура.
«Команду Тюменской области для участия в XII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров составят 2 мужчин и 2 женщины, показавшие лучшие результаты по итогам чемпионата, и дополнительно ещё один участник среди лиц с ограниченными возможностями. Учитывая, что большую часть конкурсантов обычно составляют женщины, организаторы чемпионата призывают сильную половину представителей старшего поколения проявить свои знания в чемпионате», - добавили в пресс-службе Департамента социального развития Тюменской области.