В Тюмени стартует юбилейный чемпионат по компьютерной грамотности

Отборочный тур чемпионата пройдет с 4 апреля по 9 мая 2022 года дистанционно на сайте. Участники должны заполнить анкету, выполнить тест и творческое задание. Для участия нужен компьютер с доступом в интернет. Также впервые в чемпионате могут попробовать себя лица с ограниченными возможностями здоровья старше 35 лет.