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В Тюмени стартует юбилейный чемпионат по компьютерной грамотности

6 апреля 14:17
Фото: Департамент социального развития Тюменской области
В Тюменской области пройдет юбилейный, десятый областной чемпионат по компьютерной грамотности среди людей старшего поколения. Конкурс проводится в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики», сообщает пресс-служба Департамента социального развития региона.

Участником чемпионата может стать каждый житель Тюменской области, достигший золотого возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет).

Отборочный тур чемпионата пройдет с 4 апреля по 9 мая 2022 года дистанционно на сайте. Участники должны заполнить анкету, выполнить тест и творческое задание. Для участия нужен компьютер с доступом в интернет. Также впервые в чемпионате могут попробовать себя лица с ограниченными возможностями здоровья старше 35 лет.

Подведение итогов отборочного тура состоится 13 мая 2022 года. 16 человек, набравших наибольшее количество баллов, 26 мая 2022 года примут участие в финальном туре, где в режиме реального времени продемонстрируют знания, выполняя различные задания. Финал может пройти очно или дистанционно, решение о форме проведения появится после подведения итогов отборочного тура.

«Команду Тюменской области для участия в XII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров составят 2 мужчин и 2 женщины, показавшие лучшие результаты по итогам чемпионата, и дополнительно ещё один участник среди лиц с ограниченными возможностями. Учитывая, что большую часть конкурсантов обычно составляют женщины, организаторы чемпионата призывают сильную половину представителей старшего поколения проявить свои знания в чемпионате», - добавили в пресс-службе Департамента социального развития Тюменской области.

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#Новости#Пенсионеры#Компьютерная грамотность#Льготы#Олеся Рындо#Общество
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