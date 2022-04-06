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В Тюмени постоянно топит квартиры из-за сгнившей крыши в доме на Минской

6 апреля 11:39
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени на Минской, 75 жителей двухэтажного дома постоянно топит из-за сгнившей крыши. Их дом признан аварийным и должен быть расселён до 2029 года. Капремонта здесь не было уже очень давно.

Близлежащие двухэтажные дома уже расселили.

«Суть проблемы, в нашем доме никогда не проводили капитального ремонта, вся основная проблема в крыше, у которой шифера во многих местах уже нет, страдает больше всех наша квартира, в двух комнатах частично нет потолка, доски сгнили образовались дыры мы их как смогли закрыли, от постоянных потопов сгорела вся проводка»сообщила тюменка Наталья П.

Стоит отметить, что в этом году в областной столице планируют отремонтировать больше 1 000 жилых объектов. На эти цели выделят 4 млрд рублей.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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