В Тюмени постоянно топит квартиры из-за сгнившей крыши в доме на Минской

«Суть проблемы, в нашем доме никогда не проводили капитального ремонта, вся основная проблема в крыше, у которой шифера во многих местах уже нет, страдает больше всех наша квартира, в двух комнатах частично нет потолка, доски сгнили образовались дыры мы их как смогли закрыли, от постоянных потопов сгорела вся проводка»сообщила тюменка Наталья П.