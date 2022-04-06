nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени отменен конкурс на реставрацию водонапорной башни

6 апреля 08:23
Фото: 2ГИС
Только недавно начавшийся конкурс на подрядчика, который бы отреставрировал знаменитый тюменский памятник промышленной архитектуры, водонапорную башню, оказался отменен. Соответствующая пометка появилась на сайте Госзакупок, там же сказано, что документация нуждается в доработке.

Напомним, что велись поиски подрядчика, который бы выполнил работы по ремонту, реставрации, консервации, а также воссоздал бы конструкции и кладки башни, стоящей в центре города, на Орджоникидзе, 56/2. Начальная цена контракта — 134 миллиона рублей, средства — из городского бюджета.

Ранее «Наш город» писал о том, что цвет стен объекта культурного наследия останется неизменным, поскольку будет задействован керамический кирпич. Фасад очистят, используя специальный моющий раствор, после чего нанесут на него бесцветный состав, который наделит кирпичи водоотталкивающим свойством.

Водонапорная башня была возведена в начале 20 столетия и считалась в то время самым высоким гражданским сооружением в городе. Считается, что она выполнена в уникальном архитектурном решении, разом напоминая и промышленное здание, и средневековый донжон.

Материалы по теме
В Тюменской области планируют восстановить более 50 объектов культурного наследияЗа 134 миллиона рублей отреставрируют водонапорную башню в ТюмениВ центре Тюмени за 134 млн рублей проведут реставрацию «Водонапорной башни»
#Новости#Валерия Карашлийска#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25