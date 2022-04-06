В Тюмени отменен конкурс на реставрацию водонапорной башни

Напомним, что велись поиски подрядчика, который бы выполнил работы по ремонту, реставрации, консервации, а также воссоздал бы конструкции и кладки башни, стоящей в центре города, на Орджоникидзе, 56/2. Начальная цена контракта — 134 миллиона рублей, средства — из городского бюджета.
Ранее «Наш город» писал о том, что цвет стен объекта культурного наследия останется неизменным, поскольку будет задействован керамический кирпич. Фасад очистят, используя специальный моющий раствор, после чего нанесут на него бесцветный состав, который наделит кирпичи водоотталкивающим свойством.
Водонапорная башня была возведена в начале 20 столетия и считалась в то время самым высоким гражданским сооружением в городе. Считается, что она выполнена в уникальном архитектурном решении, разом напоминая и промышленное здание, и средневековый донжон.