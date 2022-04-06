В среду в Тюмени будет пасмурно, но без осадков

Воздух в городе прогреется до + 4 градусов, скорость западного ветра составит 4-6 метров в секунду. Влажность снизится до 70%, атмосферное давление в пределах нормы.
Небольшой дождь и сильный ветер ожидаются в четверг. Воздух в Тюмени прогреется до + 5 градусов, влажность около 80%. Ближе к вечеру скорость западного ветра усилится до 5-8 метров в секунду, возможны порывы до 15 м/с (шторм). За сутки выпадет около 1 мм осадков.
В пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит + 5 градусов, скорость западного ветра снизится до 3 метров в секунду. Осадков не ожидается, влажность около 70%.
До + 13 градусов поднимутся столбики термометров в конце недели. Осадков не ожидается.