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В среду в Тюмени будет пасмурно, но без осадков

6 апреля 01:03
Фото: 1Mi
В среду в областной столице будет пасмурно, но без осадков, сообщает Гисметео.

Воздух в городе прогреется до + 4 градусов, скорость западного ветра составит 4-6 метров в секунду. Влажность снизится до 70%, атмосферное давление в пределах нормы.

Небольшой дождь и сильный ветер ожидаются в четверг. Воздух в Тюмени прогреется до + 5 градусов, влажность около 80%. Ближе к вечеру скорость западного ветра усилится до 5-8 метров в секунду, возможны порывы до 15 м/с (шторм). За сутки выпадет около 1 мм осадков.

В пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит + 5 градусов, скорость западного ветра снизится до 3 метров в секунду. Осадков не ожидается, влажность около 70%.

До + 13 градусов поднимутся столбики термометров в конце недели. Осадков не ожидается.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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