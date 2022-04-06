В среду в Тюмени будет пасмурно, но без осадков

Небольшой дождь и сильный ветер ожидаются в четверг. Воздух в Тюмени прогреется до + 5 градусов, влажность около 80%. Ближе к вечеру скорость западного ветра усилится до 5-8 метров в секунду, возможны порывы до 15 м/с (шторм). За сутки выпадет около 1 мм осадков.