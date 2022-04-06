В Одноклассниках стартует краеведческо-гастрономический проект

«Я горжусь тем, что родился и вырос на Урале. Народные традиции многонационального населения Урала ярко проявляются в местной кухне. Более 160 национальностей вносят свой вклад в уральскую палитру вкусов. Показать многогранность и уникальность уральской культуры через гастрономию и привлечь туристические потоки не только из России, но и из дальних стран – это задача наша и наших партнеров в проекте “Можно! с Можаевым”», – отметил директор продюсерского центра «Лад» Евгений Горенбург.