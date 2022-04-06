В Одноклассниках стартует краеведческо-гастрономический проект

Шоу знакомит зрителей с необычными туристическими маршрутами Среднего Урала и его гастрономической культурой. Премьера сезона состоится 7 апреля в официальной группе проекта в Одноклассниках, первые кадры шоу можно посмотреть в трейлере. Всего зрители увидят 20 серий, которые будут выходить раз в неделю.
Ведущий шоу, ресторанный критик и журналист Яков Можаев, исследует еще не модные, но интересные туристические маршруты Урала и знакомит с местной кухней. Зрители окунутся в историю, побывают в десятках ресторанов и кафе и узнают, где же на Урале готовят лучшие пельмени, самую наваристую грибницу, знаменитые посикунчики и другие национальные блюда.
«Мы рады партнерству со Свердловской областью в сфере развития туристического и событийного потенциала региона. Познавательный и просветительский контент – один из важных приоритетов социальной сети. «Запуск проекта «Можно!» в рамках группы Meet in Ural позволит значительному числу людей приобщиться к традициям и кухне Урала, а также коммуницировать с пользователями в наиболее привычной для человека среде», – сказал о проекте Сергей Томилов, директор по стратегическим коммуникациям социальной сети Одноклассники.
«Я горжусь тем, что родился и вырос на Урале. Народные традиции многонационального населения Урала ярко проявляются в местной кухне. Более 160 национальностей вносят свой вклад в уральскую палитру вкусов. Показать многогранность и уникальность уральской культуры через гастрономию и привлечь туристические потоки не только из России, но и из дальних стран – это задача наша и наших партнеров в проекте “Можно! с Можаевым”», – отметил директор продюсерского центра «Лад» Евгений Горенбург.
Проект подготовлен при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области, Президентского фонда культурных инициатив, продюсерского центр «Лад» и социальной сети Одноклассники в рамках просветительского проекта о Свердловской области Meet in Ural.
Социальная сеть Одноклассники регулярно поддерживает локальные проекты, в том числе направленные на улучшение привлекательности регионов. В сентябре 2021 года ОК запустили интерактивную карту и 3D-обложки с десятью особо охраняемыми природными территориями России.