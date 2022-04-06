Тюменцы с невысоким доходом могут получить выплаты на детей с 8 по 16 лет

Если же достаток семьи все равно окажется ниже прожиточного минимума даже после того, как к нему будет приплюсована выплата, пособие поднимут до 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если доход останется меньше и тогда, то можно рассчитывать на 100%.