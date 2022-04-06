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Тюменцы с невысоким доходом могут получить выплаты на детей с 8 по 16 лет

6 апреля 04:27
Фото: 1Mi
Семьи с невысоким уровнем дохода смогут получить ежемесячные выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, это новая мера поддержки, назначенная с 1 апреля, рассказали в Пенсионном фонде по Тюменской области. Первые платы должны поступить уже в мае, а расчет пособия начался с 1 апреля.

«То есть, подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца — за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет»,разъяснили в Пенсионном фонде.

Возможность получения пособия напрямую зависит от среднедушевого дохода семьи — он должен быть меньше промежуточного минимума на человека в регионе проживания, в данном случае — в Тюменской области.

Еще на доход влияет размер новой выплаты, который может быть 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе. Базовый размер выплаты — 50%, в среднем по стране это 6 150 рублей.

Если же достаток семьи все равно окажется ниже прожиточного минимума даже после того, как к нему будет приплюсована выплата, пособие поднимут до 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если доход останется меньше и тогда, то можно рассчитывать на 100%.

В настоящее время только одинокие родители могут оформить выплату в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка от 8 до 17 лет.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские неработающие пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями получат единовременные выплаты в размере 2000 рублей по решению губернатора Тюменской области Александра Моора. Выплаты ожидаются в апреле и мае.

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#Новости#Тюменская область#Выплаты#Многодетные семьи#Семьи#Валерия Карашлийска#Общество
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