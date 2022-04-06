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Тюменцы не смогут вылететь из города на юг страны до 13 апреля

6 апреля 06:25
Фото: 1Mi
Информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на Росавиацию сообщил о продлении до 13 апреля ограничения авиаперелетов в южные города и центральную часть страны. Авиаперевозчикам посоветовали использовать альтернативные маршруты.
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Тюмень

Самолеты, как и ранее, не будут летать 11 городов: Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Липецк, Курск, Симферополь, Элиста.

В качестве альтернативных путей, по которым авиакомпании могут перевезти пассажиров, названы: Москва, Ставрополь, Минеральные Воды, Волгоград, Сочи.

«Остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно»,сказано в объявлении Информационного центра.

Ранее «Наш город» писал, что не состоятся и перелеты летнего рейса по направлению «Тюмень — Калининград — Тюмень», по каким причинам — не сообщается.

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