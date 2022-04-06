Тюменцы не смогут вылететь из города на юг страны до 13 апреля

Информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на Росавиацию сообщил о продлении до 13 апреля ограничения авиаперелетов в южные города и центральную часть страны. Авиаперевозчикам посоветовали использовать альтернативные маршруты.

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