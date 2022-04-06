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Тюменский долгострой на улице Герцена разобран до 11 этажа

6 апреля 09:35
Фото: «Тюмень – наш дом»
В администрации города Тюмени рассказали, что работы по разборке долгостроя на улице Герцена ведутся ежедневно с 8 утра до 19 вечера, и к настоящему времени он «уменьшился» до уровня 11 этажа. Задействованы 20 разнорабочих и стропальщиков, использующих спецтехнику — мини-экскаваторы, мини-погрузчик и башенный кран.
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Тюмень

«Выходных в пустующих недостроенных квартирах на ул. Герцена, 50, практически не бывает: тут и там ломают стены, разбирают кирпичи рабочие»,сообщили в администрации.

Если работы и останавливаются, то только при мощных порывах ветра, когда объявлено штормовое предупреждение.

Также, по словам чиновников, работать могут начать и в ночную смену, обещая соблюдать требования закона о тишине.

Это здание на Герцена уже на протяжении многих лет является бесхозным.

Ранее «Наш город» писал, что к 1 марта было разобрано 10 секций долгостроя и убран строительный мусор.

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#Новости#Строительные работы#Тюмень#Валерия Карашлийска#Город
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