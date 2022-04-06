Тюменский долгострой на улице Герцена разобран до 11 этажа

В администрации города Тюмени рассказали, что работы по разборке долгостроя на улице Герцена ведутся ежедневно с 8 утра до 19 вечера, и к настоящему времени он «уменьшился» до уровня 11 этажа. Задействованы 20 разнорабочих и стропальщиков, использующих спецтехнику — мини-экскаваторы, мини-погрузчик и башенный кран.

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