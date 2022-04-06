Тюменский долгострой на улице Герцена разобран до 11 этажа

«Выходных в пустующих недостроенных квартирах на ул. Герцена, 50, практически не бывает: тут и там ломают стены, разбирают кирпичи рабочие»,сообщили в администрации.
Если работы и останавливаются, то только при мощных порывах ветра, когда объявлено штормовое предупреждение.
Также, по словам чиновников, работать могут начать и в ночную смену, обещая соблюдать требования закона о тишине.
Это здание на Герцена уже на протяжении многих лет является бесхозным.
Ранее «Наш город» писал, что к 1 марта было разобрано 10 секций долгостроя и убран строительный мусор.