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Тюменские жители подали в суд коллективный иск для отмены в регионе масочного режима

6 апреля 05:24
Фото: 1Mi
22 жителя областной столицы подали в суд коллективный иск, требуя отменить масочный режим, продленный на днях вместе с другими коронавирусными ограничениями до 1 мая, рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
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Суд

По мнению истцов, эти ограничения нарушают их гражданские права, не позволяя им, хотя они и не больны, посещать без масок торговые центры и учреждения, ехать в общественном транспорте.

«На 18 апреля подготовка к судебному разбирательству по административному иску к правительству ТО о признании недействующими: пунктов 5.2, 12 Постановления Правительства № 120-п, пункта 4 раздела 11 и пункта 21 раздела 12 приложения № 2 к Постановлению Правительства № 120 в части обязанности использования средств индивидуальной защиты органов дыхания»,разъяснили в объединенной пресс-службе судебной системы.

«Нашему городу» стало известно о прецеденте такого иска. Еще 15 марта 10 истцов подали иск в Тюменский областной суд с целью отменить постановление правительства:

«Все мы имеем необходимость находиться в местах массового пребывания людей, являемся потребителями услуг. Считаем, что оспариваемыми положениями постановления правительства № 120-п нарушены наши гражданские права: без масок нас не впускают в магазины, торговые центры, в общественный транспорт и в вышеперечисленные организации и учреждения на территории Тюменской области», говорится в иске.

Также известно, что правительство Тюменской области (как и другие субъекты РФ) принимало решение на основании постановления главсанврача РФ Анны Поповой и суды не раз обращали внимание на это.

Тогда антимасочники собрали 1,5 тысячи подписей истцов и дошли до Верховного суда. К иску присоединились депутаты КПРФ, патриотических организаций, но суд отказал истцам в отмене постановлений правительства.

Зачем повторять иск годичной давности и указывать ответчиком правительство Тюменской области, если суд отклонит иск по формальным основаниям?

Вся эта история с иском и распространением в СМИ заявления «о защите своих прав» очень похожа на формирование новой группировки ковид-диссидентов, которые ранее были изгнаны из группы антимасочников. Решили попробовать свои силы самостоятельно.

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