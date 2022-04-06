Тюменские жители подали в суд коллективный иск для отмены в регионе масочного режима

По мнению истцов, эти ограничения нарушают их гражданские права, не позволяя им, хотя они и не больны, посещать без масок торговые центры и учреждения, ехать в общественном транспорте.
«На 18 апреля подготовка к судебному разбирательству по административному иску к правительству ТО о признании недействующими: пунктов 5.2, 12 Постановления Правительства № 120-п, пункта 4 раздела 11 и пункта 21 раздела 12 приложения № 2 к Постановлению Правительства № 120 в части обязанности использования средств индивидуальной защиты органов дыхания»,разъяснили в объединенной пресс-службе судебной системы.
«Нашему городу» стало известно о прецеденте такого иска. Еще 15 марта 10 истцов подали иск в Тюменский областной суд с целью отменить постановление правительства:
«Все мы имеем необходимость находиться в местах массового пребывания людей, являемся потребителями услуг. Считаем, что оспариваемыми положениями постановления правительства № 120-п нарушены наши гражданские права: без масок нас не впускают в магазины, торговые центры, в общественный транспорт и в вышеперечисленные организации и учреждения на территории Тюменской области», говорится в иске.
Также известно, что правительство Тюменской области (как и другие субъекты РФ) принимало решение на основании постановления главсанврача РФ Анны Поповой и суды не раз обращали внимание на это.
Тогда антимасочники собрали 1,5 тысячи подписей истцов и дошли до Верховного суда. К иску присоединились депутаты КПРФ, патриотических организаций, но суд отказал истцам в отмене постановлений правительства.
Зачем повторять иск годичной давности и указывать ответчиком правительство Тюменской области, если суд отклонит иск по формальным основаниям?
Вся эта история с иском и распространением в СМИ заявления «о защите своих прав» очень похожа на формирование новой группировки ковид-диссидентов, которые ранее были изгнаны из группы антимасочников. Решили попробовать свои силы самостоятельно.