Тюменские жители подали в суд коллективный иск для отмены в регионе масочного режима

«Все мы имеем необходимость находиться в местах массового пребывания людей, являемся потребителями услуг. Считаем, что оспариваемыми положениями постановления правительства № 120-п нарушены наши гражданские права: без масок нас не впускают в магазины, торговые центры, в общественный транспорт и в вышеперечисленные организации и учреждения на территории Тюменской области», говорится в иске.