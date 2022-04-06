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Тюменская полиция отказалась разбираться с выбросившим из пятиэтажки кота живодером

6 апреля 07:38
Фото: 1Mi
Известная тюменская зоозащитница Алеся Клочко рассказала об отказе УМВД РФ по городу Тюмени возбуждать уголовное дело в отношении мужчины, который в декабре прошлого года выкинул прямо из окна квартиры в пятиэтажки своего кота породы «сфинкс». Но зооняня намерена добиться наказания для бывшего хозяина кота.
Сюжет
Тюмень

В своем аккаунте Instagram (деятельность запрещена в РФ) Алеся делится планом действий: она собирается подавать в областную прокуратуру обжалование постановления об отказе.

«Я считаю, что живодера нужно наказать по полной и отправить за решетку!»,заявляет зоозащитница.

С самим питомцем— его зовут Савва — сейчас все должно быть хорошо. Зооняня выходила его, получившего при падении сотрясение мозга, разрыв верхнего нёба и множественные переломы, и нашла для него новых хозяев.

Что касается зоотирана, то он утверждал что был на работе и не имеет отношения к произошедшему, а его работодатель и сожительница подтверждали его слова. Алеся Клочко, напротив, говорит, что есть свидетели жестокой сцены. И теперь, когда на руках у нее оказался письменный отказ о возбуждении дела, она собирается осветить все детали обмана со стороны работодателя, сожительницы и живодера.

К сожалению, случаи жестокого обращения с животными для Тюмени не редкость. В марте жители поселка Новотарманский всерьез встревожились тем, что неизвестный серийно убивает кошек, отрезает им лапы и развешивает уже мертвых питомцев по веткам деревьев.

В ведомстве в ответ на обращение «Нашего города» сообщили, что полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и позже будет дана правовая оценка.

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