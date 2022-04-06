Тюменская полиция отказалась разбираться с выбросившим из пятиэтажки кота живодером

Что касается зоотирана, то он утверждал что был на работе и не имеет отношения к произошедшему, а его работодатель и сожительница подтверждали его слова. Алеся Клочко, напротив, говорит, что есть свидетели жестокой сцены. И теперь, когда на руках у нее оказался письменный отказ о возбуждении дела, она собирается осветить все детали обмана со стороны работодателя, сожительницы и живодера.