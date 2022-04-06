Скончался Владимир Жириновский, проверка «Россетей», умер Виктор Синельников

Умер Владимир Жириновский
Лидер фракции ЛДПР скончался в больнице. В связи с этим, в госдуме во время заседания объявили минуту молчания. «Наш город» связался с депутатами партии ЛДПР в Тюменской области.
Руководитель фракции в Тюменской облдуме Владимир Сысоев отметил: «Владимир Вольфович — это человек, которого уважали не только в России, но и в мире. Светлая память ему. Он многим политикам дал жизнь, мог обсуждать события, которые мы с вами видим, которые происходят».
Депутат фракции ЛДПР Тюменской облдумы Глеб Трубин также выразил соболезнования. Он считает Владимира Жириновского «самым популярным политиком за последние 30 лет».
Напомним, что 25 марта уже появлялась информация о смерти лидера ЛДПР, однако тогда ее опровергли.
Работу гендиректора тюменских «Россетей» проверят силовики
Как рассказали «Нашему городу» в «Россети Тюмень», генерального директора компании задержали. Будет проверена деятельность Олега Петрова за 11 лет.
Известно, что на время расследования генеральный директор «Россетей» не будет исполнять свои служебные обязанности. В компании оказывают содействие силовикам.
В пресс-службе «Россети Тюмень» редакции «Нашего города» рассказали, что ведется проверка деятельности Олега Петрова с 2009 по 2020 год.
Напомним, что ранее был задержан глава «ТЭС» Кирилл Стрельцов.
Скончался мастер спорта СССР по вольной борьбе и самбо Виктор Синельников
Эту новость сообщили в Telegram-канале «Голышманово: телевидение и радио». Виктор Синельников в 2001 году получил звание лучшего тренера Тюменской области. Он также известен как заслуженный тренер России.
«Под его руководством они подготовили десятки мастеров спорта, трёх мастеров спорта международного класса, победителей и призёров Тюменской области, УрФО, России, Европы и Мира по вольной борьбе и гиревому спорту», — рассказывается в некрологе.
Редакция «Нашего города» приносит соболезнования родным и близким Виктора Михайловича.