Скончался Владимир Жириновский, проверка «Россетей», умер Виктор Синельников

Руководитель фракции в Тюменской облдуме Владимир Сысоев отметил: «Владимир Вольфович — это человек, которого уважали не только в России, но и в мире. Светлая память ему. Он многим политикам дал жизнь, мог обсуждать события, которые мы с вами видим, которые происходят».