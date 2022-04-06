Рабочая поездка Дмитрия Артюхова в национальные села Надымского района: итоги

− Много вопросов и, куда ни посмотри, одно цепляет другое: надо строить новую школу, под нее – расширять котельную, под котельную – расширить сети, провести новую дорогу. Учитывая, что территории достаточно ограниченные, местами заболоченные, это все стоит огромных денег. Нет своих строителей, нужно привлекать их извне в короткий строительный сезон. Конечно, проблем много, но диалог есть. Видно, что власть на местах, глава района, глава поселка слышат людей. За один день все не делается, будем решать проблемы планомерно, − рассказал он о своих впечатлениях от поездки.