Рабочая поездка Дмитрия Артюхова в национальные села Надымского района: итоги

Глава северного округа осмотрел действующие социальные объекты, побывал на стройках и пообщался с населением.
− Много вопросов и, куда ни посмотри, одно цепляет другое: надо строить новую школу, под нее – расширять котельную, под котельную – расширить сети, провести новую дорогу. Учитывая, что территории достаточно ограниченные, местами заболоченные, это все стоит огромных денег. Нет своих строителей, нужно привлекать их извне в короткий строительный сезон. Конечно, проблем много, но диалог есть. Видно, что власть на местах, глава района, глава поселка слышат людей. За один день все не делается, будем решать проблемы планомерно, − рассказал он о своих впечатлениях от поездки.
В частности, глава региона осмотрел новые спортивно-оздоровительные центры и амбулаторию, а также поделился планами о создании единого образовательного комплекса в Кутопьюгане и Ныде.
Единый образовательный комплекс – решение проблемы ветхости детских садов и школ
Проблема ветхости образовательных учреждений остается одной из наиболее важных для населения Кутопьюгана. Детский сад и школа-интернат, расположенные здесь, построены много лет назад и основательно изношены. Так, дошкольному учреждению уже практически 40 лет.
Его состояние соответствующее: в здании нет канализации, а прачечную и пищеблок пришлось вынести в отдельно стоящие помещения. Школа-интернат была построена в 1979 году: она тоже деревянная и ветхая. Между тем, в ней учатся 108 детей, из которых 89 – из числа коренных малочисленных народов.
Чтобы решить актуальную проблему, в населенном пункте будет построен единый образовательный комплекс, который объединит детский сад и школу. Стоит отметить, что аналогичное решение принято в Ныде, где также наблюдается проблема с ветхостью учреждений образования.
Позитивной новостью стало то, что четыре семьи в Кутопьюгане отметят новоселье. В населенном пункте построен новый дом с двухуровневыми квартирами.
Менее чем за год построили Центр развития физической культуры и спорта – модульное здание начало работу в конце прошлого года. Здесь проводятся занятия по аэробике, фитнес-аэробике, настольному теннису, тяжелой атлетике, дартсу, шахматам, шашкам, северному многоборью, лыжным гонкам. Позаниматься в новом центре могут одновременно 36 селян.
Замена устаревшей амбулатории
Во время поездки в село Нори Дмитрий Артюхов осмотрел детский сад, школу и новую врачебную амбулаторию, которая появилась чуть больше года назад.
Это модульное здание, которое заменило деревянную постройку. Прежнее медицинское учреждение устарело и уже не могло «угнаться» за современными нормами.
Амбулатория оснащена новой техникой, в ней установлен современный комплекс диагностического оборудования. Пациентам здесь оказывают первичную, а также доврачебную экстренную и неотложную медицинскую помощь.
Поскольку климатические условия района Крайнего Севера достаточно суровые, на объекте выполнено специальное утепление фасадов. В здании также установили пандус с поручнями для маломобильных категорий граждан.
Появилось и профессиональное оборудование, которого раньше не было: в амбулаторию закупили биохимические анализаторы, аппараты для определения уровня холестерина и гемоглобина, дефибриллятор и многое другое.
Новое медучреждение принимает 184 пациента, но помимо жителей села помощь здесь могут получить также оседлые рыбаки из стоящих рядом отдельных чумов. Обратиться в амбулаторию могут и оленеводческие бригады, которые проходят мимо поселения в период каслания.
Ныда: новый спортивно-оздоровительный комплекс и реконструкция корпуса школы
Новые объекты построят и в Ныде. Этой весной в населенном пункте появится модульный спортивно-оздоровительный комплекс – здание построено, осталось завезти в него нужное оборудование. Планируется, что будут открыты тренажерный, спортивный и фитнес-залы. Одновременно спортом смогут заняться до 50 человек.
В замене нуждается местный детский сад, которому исполнилось уже полвека. Деревянное здание расположено на подтопляемом участке – из-за этого постепенно разрушаются конструкции, а вода заливает прогулочные зоны для детей.
Решением проблемы может стать объединение детского сада и школы под одной крышей: недавно, в 2016 году в Ныде было построено новое образовательное учреждение. Изначально школа была рассчитана на 525 учеников, но учатся в ней 286 человек. Таким образом, площадей действующей школы хватит, чтобы разместить на них 150 мест детского сада.
По словам Дмитрия Артюхова, решено провести реконструкцию учебного корпуса школы для создания образовательного комплекса «Школа-сад».
− Обсудили, как будет развиваться система образования в Ныде. В селе хорошая капитальная школа, и есть предложение перенести сюда детский сад, сделать единый центр: и общеобразовательную школу, и детский сад, и интернат для детей тундровиков. Все будет на одной площадке. Это удобно для учителей, для детей. И, наверное, это правильно решение, которое предлагают местные власти, − прокомментировал губернатор.