Продвижение медицинских услуг: 5 действенных советов

В первую очередь, клиника лечит людей и должна заботиться о профессионализме врачей и качестве оказываемых услуг. Однако наши реалии таковы, что частным медицинским организациям приходится каждый день конкурировать с множеством других учреждений и активно привлекать пациентов, чтобы оставаться прибыльной и продолжать работу.
Сегодня мы расскажем об эффективных способах продвижения, которые подойдут всем и будут хорошо работать в долгосрочной перспективе.
№ 1 Приведите в порядок свой сайт и социальные сети
Присутствие в интернете сегодня также важно, как и в реальной жизни. Чаще всего люди будут впервые видеть именно ваш сайт или соцсети, а уже потом наружную рекламу или придут на приём. Это значит, что от того как вы позиционируете себя онлайн, будет зависеть успех вашей организации.
Вебсайт клиники
Прежде чем начать что-либо делать, клинике стоит разобраться с сайтом. Пациенты, которые увидят вашу вывеску на улице, услышат о вас от друзей или наткнутся на отзыв на каком-либо портале, в первую очередь пойдут искать вас в поисковике и натолкнутся на сайт.
Ниже мы привели несколько правил, выполняя которые вы сможете получить максимум пользы от вебсайта.
Социальные сети клиники
Медицинский бизнес может вести социальные сети в менее формальном стиле, нежели сайт, но они всё равно должны соответствовать вашим ценностям, TOV (tone of voice, или стиль общения с клиентами), цветовой гамме.
Несколько советов по успешному ведению соцсетей:
№ 2 Работайте с журналами и медицинскими онлайн-порталами
Многие клиники не пытаются выходить на печатные издания и онлайн журналы, так как считают себя недостаточно крупными и важными, или ошибочно полагают, что такое сотрудничество возможно только за большие деньги. Однако это не так!
Ежедневно в интернете появляются миллионы новых материалов, и многие из них — на медицинскую тему. Часто журналисты хотят взять интервью или мнение врача по определённому вопросу. Многие порталы готовы взять уже написанный текст и разместить у себя, если он подходит по тематике.
Размер вашей клиники и известность врача в широких массах чаще всего не играют роли. Важен именно опыт и квалификация.
Чтобы начать, определитесь со списком изданий, с которыми вы хотели бы поработать. Здесь стоит привлечь отдел маркетинга, который поможет не только найти максимальное количество кандидатов, но и оценить их актуальность для клиники. Далее, начните писать представителям изданий или конкретным журналистам и предлагать сотрудничество.
Альтернативно, можно начать с таких порталов как Pressfeed.ru, где журналисты размещают запросы на экспертное мнение. Здесь понадобится правильно настроить фильтры, чтобы не пришлось пролистывать многие страницы не актуальных запросов. Ещё надо будет быстро реагировать, так как срок запросов может составлять пару дней, а иногда и часов.
№ 3 Пользуйтесь платным продвижением
Не игнорируйте платное продвижение клиники! Это отличный инструмент, который позволяет обеспечить постоянный пациентопоток.
Конечно же, лучше всего стремиться к органическому потоку клиентов и сарафанному радио, но на это нужно много времени, а успех не гарантирован.
Платный трафик помогает достичь целей быстрее и, при грамотной настройке рекламы, за сравнительно небольшой бюджет. Это особенно полезно на начальных этапах, когда клиника ещё мало известна и собственная база пациентов только формируется. В целом, платный трафик всегда актуален, ведь растёт конкуренция, клиника продолжает инвестировать в новые направления и оборудование.
Рекомендуем начать с контекстной рекламы в поисковиках. Многие медицинские услуги имеют спонтанный спрос. То есть что-то заболело, и человек пошёл и интернет искать врача и записываться. Настройте рекламу на самые популярные запросы (попросите маркетолога помочь вам в этом) и подключите показ рекламы по месторасположению вашей клиники.
№ 4 Обучайте своих операторов
Администраторы, операторы, работники ресепшена — вне зависимости от того, как называется эта должность, это именно те люди, которые первыми будут общаться с вашими пациентами.
На операторах лежит огромная ответственность, потому по ним пациенты оценивают клинику и принимают решение воспользоваться услугой или нет. Операторы не только отвечают на входящие звонки, но и «продают» услуги, решают конфликтные ситуации, встречает пациентов и создают атмосферу.
Найти готового идеального специалиста на рынке может быть трудно, поэтому клинике стоит взять инициативу в свои руки разработать систему тренингов и обучения.
На чём следует сфокусироваться в первую очередь:
№ 5 Смотрите на данные при принятии решений
Данные, которые клиника получает из отчётов, это фактически, это та же обратная связь от пациентов, но раскрывающая вам информацию не через то, что пациенты говорят, а какие действия совершают или нет.
Данные подскажут:
Наши догадки и суждения о причинах тех или иных феноменов могут быть ошибочны.
Современные медицинские системы легко создают отчёты и помогают на примере данных убедиться, соответствует ли наше мнение действительности. Чем правильные клиника работает с данными, тем меньше денег на продвижение тратится впустую.
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