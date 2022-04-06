Продвижение медицинских услуг: 5 действенных советов

Присутствие в интернете сегодня также важно, как и в реальной жизни. Чаще всего люди будут впервые видеть именно ваш сайт или соцсети, а уже потом наружную рекламу или придут на приём. Это значит, что от того как вы позиционируете себя онлайн, будет зависеть успех вашей организации.