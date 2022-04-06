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Продвижение медицинских услуг: 5 действенных советов

6 апреля 07:39
Фото: 1Mi
Продвижение медицинских услуг клиники — важная часть работы, которую нельзя пускать на самотёк.

В первую очередь, клиника лечит людей и должна заботиться о профессионализме врачей и качестве оказываемых услуг. Однако наши реалии таковы, что частным медицинским организациям приходится каждый день конкурировать с множеством других учреждений и активно привлекать пациентов, чтобы оставаться прибыльной и продолжать работу.

Сегодня мы расскажем об эффективных способах продвижения, которые подойдут всем и будут хорошо работать в долгосрочной перспективе.

№ 1 Приведите в порядок свой сайт и социальные сети

Присутствие в интернете сегодня также важно, как и в реальной жизни. Чаще всего люди будут впервые видеть именно ваш сайт или соцсети, а уже потом наружную рекламу или придут на приём. Это значит, что от того как вы позиционируете себя онлайн, будет зависеть успех вашей организации.

Вебсайт клиники

Прежде чем начать что-либо делать, клинике стоит разобраться с сайтом. Пациенты, которые увидят вашу вывеску на улице, услышат о вас от друзей или наткнутся на отзыв на каком-либо портале, в первую очередь пойдут искать вас в поисковике и натолкнутся на сайт.

Ниже мы привели несколько правил, выполняя которые вы сможете получить максимум пользы от вебсайта.

  1. Помните, что сегодня больше половины пользователей интернета заходят в него с мобильных устройств. Оптимизируйте сайт под разные устройства (компьютеры и планшеты с разными диагоналями мониторов), сделайте его удобным для использования в любом браузере или моделе смартфона.
  2. Стоит отказаться от замысловатой навигации и кричащих цветов. Ваша цель состоит в том, чтобы пациенты увидели в вас экспертов, которым можно доверять, нашли нужную информацию и записались на приём. Чем больше на их пути будет трудностей и отвлекающих факторов, тем ниже будет конверсия.
  3. Покажите свою команду и познакомьте с ними посетителей сайта. Подготовьте фотографии врачей в едином стиле и добавьте краткие биографии. Будет здорово, если помимо профессиональных навыков и опыта, в описания войдут личные факты, например хобби. Такие мелочи повышают доверие у пациентов и помогают им решиться на запись.
  4. Начните вести корпоративный блог и рассказывать в нём новости мира медицины, ваши кейсы с лечением, полезные советы или что-нибудь другое. Чем чаще сайт обновляется уникальной информацией, тем выше он в рейтингах поисковиков, а значит большее количество пациентов увидят его.
  5. Добавьте прайс лист с ценами — это обязательное требование для сайта любой медицинской организации.
  6. Подключите форму онлайн записи, чтобы те пациенты, кто не хочет звонить в клинику, могли записаться к вам через интернет. Чем удобнее будет ваш сайт для пациентов (а запись через интернет и мессенджеры уже стала социально приемлемой нормой), тем выше вероятность, что человек придёт к вам в клинику.

Социальные сети клиники

Онлайн-запись Medesk

Медицинский бизнес может вести социальные сети в менее формальном стиле, нежели сайт, но они всё равно должны соответствовать вашим ценностям, TOV (tone of voice, или стиль общения с клиентами), цветовой гамме.

Несколько советов по успешному ведению соцсетей:

  1. Старайтесь вести их регулярно. Люди будут отписываться или не будут подписываться вообще, если поймут, что вы публикуете посты 1 раз в месяц и то не обязательно. Рекомендуем вам сразу просчитать как часто вы сможете создавать и публиковать контент в долгосрочной перспективе. Если для вас комфортно писать 2-3 раза в неделю, то не стоит смотреть на конкурентов, которые активно выкладывают что-то 4 раза в день.
  2. Делитесь действительно полезной информацией. Всегда держите в голове вопрос: какая польза от этого поста пациенту? Контента сейчас очень много, а хорошего контента — мало. Никто не готов больше тратить время на тексты и картинки, не приносящие пользу.
  3. Не бойтесь экспериментировать с форматом. Пробуйте выкладывать фото, картинки, инфографику, видео, опросы. Пишите короткие и длинные тексты. Делитесь цифрами или фактами. Не существует единой формулы успеха для социальных сетей. Самым лучшим способом понять чего хочет ваша аудитория, будет проводить эксперименты и следить за реакцией.
  4. Управляйте репутацией. Иногда вы будете получать позитивные отзывы, а иногда нет. Не стоит пугаться, ругаться, удалять сообщения, или отмалчиваться. Негатив это нормально, и тут самое важное — как вы его отработаете. Всегда сохраняйте вежливость, пообещайте разобраться и отписывайтесь о проделанных шагах. Если вы считаете, что отзыв не справедлив, то можете в спокойном тоже рассказать о своей стороне вопроса. При этом так же советуем извиниться и не пытаться свалить вину на пациента. При грамотной работе с негативом, он может стать вашей лучшей рекламой. Позитивными отзывами тоже не стоит пренебрегать. Всегда благодарите за них написавшего сообщение.
  5. Предлагайте пациентам оставить отзыв в социальных сетях после каждого посещения. Для дополнительной стимуляции можно временно ввести акцию и предлагать скидку или бонус за отзыв. Такая инициатива с лихвой окупится, ведь люди доверяют мнению других людей. А вот писать отзывы самим мы крайне не советуем. Кроме того, что это нечестно, ненастоящие отзывы всегда видно, а это может разрушить вашу репутацию навсегда.

№ 2 Работайте с журналами и медицинскими онлайн-порталами

Многие клиники не пытаются выходить на печатные издания и онлайн журналы, так как считают себя недостаточно крупными и важными, или ошибочно полагают, что такое сотрудничество возможно только за большие деньги. Однако это не так!

Ежедневно в интернете появляются миллионы новых материалов, и многие из них — на медицинскую тему. Часто журналисты хотят взять интервью или мнение врача по определённому вопросу. Многие порталы готовы взять уже написанный текст и разместить у себя, если он подходит по тематике.

Размер вашей клиники и известность врача в широких массах чаще всего не играют роли. Важен именно опыт и квалификация.

Чтобы начать, определитесь со списком изданий, с которыми вы хотели бы поработать. Здесь стоит привлечь отдел маркетинга, который поможет не только найти максимальное количество кандидатов, но и оценить их актуальность для клиники. Далее, начните писать представителям изданий или конкретным журналистам и предлагать сотрудничество.

Альтернативно, можно начать с таких порталов как Pressfeed.ru, где журналисты размещают запросы на экспертное мнение. Здесь понадобится правильно настроить фильтры, чтобы не пришлось пролистывать многие страницы не актуальных запросов. Ещё надо будет быстро реагировать, так как срок запросов может составлять пару дней, а иногда и часов.

№ 3 Пользуйтесь платным продвижением

Не игнорируйте платное продвижение клиники! Это отличный инструмент, который позволяет обеспечить постоянный пациентопоток.

Конечно же, лучше всего стремиться к органическому потоку клиентов и сарафанному радио, но на это нужно много времени, а успех не гарантирован.

Платный трафик помогает достичь целей быстрее и, при грамотной настройке рекламы, за сравнительно небольшой бюджет. Это особенно полезно на начальных этапах, когда клиника ещё мало известна и собственная база пациентов только формируется. В целом, платный трафик всегда актуален, ведь растёт конкуренция, клиника продолжает инвестировать в новые направления и оборудование.

Рекомендуем начать с контекстной рекламы в поисковиках. Многие медицинские услуги имеют спонтанный спрос. То есть что-то заболело, и человек пошёл и интернет искать врача и записываться. Настройте рекламу на самые популярные запросы (попросите маркетолога помочь вам в этом) и подключите показ рекламы по месторасположению вашей клиники.

№ 4 Обучайте своих операторов

Администраторы, операторы, работники ресепшена — вне зависимости от того, как называется эта должность, это именно те люди, которые первыми будут общаться с вашими пациентами.

На операторах лежит огромная ответственность, потому по ним пациенты оценивают клинику и принимают решение воспользоваться услугой или нет. Операторы не только отвечают на входящие звонки, но и «продают» услуги, решают конфликтные ситуации, встречает пациентов и создают атмосферу.

Найти готового идеального специалиста на рынке может быть трудно, поэтому клинике стоит взять инициативу в свои руки разработать систему тренингов и обучения.

На чём следует сфокусироваться в первую очередь:

  • Базовые правила общения с клиентами: вежливость, нейтральность, эмпатия, желание помочь. Общение с вашим персоналом должно оставлять приятные впечатления, быть эффективным и полезным.
  • Тренинг навыков продаж. Это может быть небольшая сессия, на которой специалисты расскажут основные техники и правила, на примерах разберут как вести себя в разных ситуациях. Администратор не должен продавать услуги на уровне сотрудника отдела продаж, однако понимание общих правил поможет построить общение с пациентом и помочь последним определиться с необходимыми медицинскими процедурами.
  • Работа в системе. Если в вашей клинике внедрена медицинская информационная система (МИС), убедитесь, что каждый новый и старый сотрудник прошёл все необходимые тренинги и ознакомился с документацией. Уровень компьютерной грамотности у всех разный, поэтому не стоит недооценивать тренинги, пусть ваша МИС самая удобная и простая в использовании. Чем лучше сотрудник ориентируется в программе, тем увереннее себя чувствует и быстрее работает. А значит, запросы пациента по телефону и в жизни тоже обрабатываются быстро и верно.

№ 5 Смотрите на данные при принятии решений

Данные, которые клиника получает из отчётов, это фактически, это та же обратная связь от пациентов, но раскрывающая вам информацию не через то, что пациенты говорят, а какие действия совершают или нет.

Данные подскажут:

  • Насколько эффективна ваша рекламная кампания.
  • К каким врачам больше всего записываются повторно.
  • Приносит ли новое направление столько прибыли, как вы планировали.
  • На каком этапе пациент чаще всего отказывается от услуги.

Наши догадки и суждения о причинах тех или иных феноменов могут быть ошибочны.

Современные медицинские системы легко создают отчёты и помогают на примере данных убедиться, соответствует ли наше мнение действительности. Чем правильные клиника работает с данными, тем меньше денег на продвижение тратится впустую.

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДЕСК», ОГРН 1167746489460

#Новости#Валерия Карашлийска#Общество
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