Политолог поделился прогнозами о вероятном исходе президентских выборов во Франции

Как пишет NEWS.ru, основным конкурентом в борьбе за пост президента выступит кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Рубинский прогнозирует, что имя нового президента станет известно по итогам II тура, где, скорее всего, будут бороться за победу Макрон и Ле Пен. Последние опросы показывают, что французы больше поддерживают Макрона, однако за последние пять лет отставание Ле Пен сократилось.
Политолог считает, что разрыв между основными кандидатами в I туре может составлять примерно 5 процентных пунктов (п. п.). На предыдущих выборах Макрон смог обогнать Ле Пен вдвое, а сейчас разрыв между ними 4-5 п. п., что, по мнению Рубинского, делает прогноз условным.
Он отмечает, что остальные 12 кандидатов имеют невысокие показатели и вряд ли будут бороться за победу. Отрыв Макрона и Ле Пен — достаточно серьезный, поэтому, скорее всего, именно они окажутся во II туре.
Рубинский подчеркнул, что Ле Пен стала кандидатом в президенты уже в третий раз и за эти годы ее предвыборная программа серьезно изменилась в сторону большей умеренности. Если в 2017 году многие избиратели относились к ней, как к «опасному экстремисту», то сейчас политик не призывает так открыто, как ранее, выйти из Евросоюза. Теперь Ле Пен ставит на первый план социальные требования, и, даже несмотря на то, что она крайне «правый» кандидат, к ней перетекает внушительная часть народного протестного электората, который раньше поддерживал своими голосами «левых».