Политолог поделился прогнозами о вероятном исходе президентских выборов во Франции

Рубинский подчеркнул, что Ле Пен стала кандидатом в президенты уже в третий раз и за эти годы ее предвыборная программа серьезно изменилась в сторону большей умеренности. Если в 2017 году многие избиратели относились к ней, как к «опасному экстремисту», то сейчас политик не призывает так открыто, как ранее, выйти из Евросоюза. Теперь Ле Пен ставит на первый план социальные требования, и, даже несмотря на то, что она крайне «правый» кандидат, к ней перетекает внушительная часть народного протестного электората, который раньше поддерживал своими голосами «левых».