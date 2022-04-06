Почти половина россиян признались в отсутствии долгосрочных сбережений

О том, что резерва хватит максимум на три месяца, сообщили 42% респондентов, на шесть месяцев — 33%, на год — 16%, более чем на год — 9%. Таким образом, проведенные опросы говорят о росте числа тех, кому денежные запасы позволят прожить период до полугода, и падает доля имеющих более долгосрочные заначки.