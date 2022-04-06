Почти половина россиян признались в отсутствии долгосрочных сбережений

Как сообщает iz.ru, проведенное месяцем ранее аналогичное исследование показало, что 56% россиян имели сбережения. Большей части из них (41%) денег хватило бы на три месяца, четверти опрошенных — на полгода, 19% — на год и только 14% — более чем на год.
Однако в конце марта об отсутствии «финансовой подушки» заявили уже 48% опрошенных. Соответственно, до 52% снизилась доля имеющих запас средств.
О том, что резерва хватит максимум на три месяца, сообщили 42% респондентов, на шесть месяцев — 33%, на год — 16%, более чем на год — 9%. Таким образом, проведенные опросы говорят о росте числа тех, кому денежные запасы позволят прожить период до полугода, и падает доля имеющих более долгосрочные заначки.
Специалисты считают, что, вероятно, россияне стали тратить больше денег на закупки впрок.