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На одной из тюменских трасс сбили двух маленьких диких животных

6 апреля 06:05
Фото: 1Mi
В социальных сетях неравнодушные тюменцы рассказали о том, что вчера, 5 апреля, на Червишевском тракте в районе «Тараскуля» водитель на машине, чья марка не называется, сбил двух лосят — а может, косуль. По наблюдению автора поста, тогда они были еще живы.
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Тюмень

В комментариях одни тюменцы принялись было обсуждать, каким способом можно транспортировать зверят в ветлечебницу, как другие поспешили предупредить их, что это может быть расценено как нахождение с добытой продукцией охоты с последующей юридической ответственностью.

Один из комментаторов, ссылаясь на слова охотоведа, написал, что это все же были не лосята, а две маленькие косули. Одна из подписчиц сообщила, что животные все-таки погибли.

В Госхотдепартаменте Тюменской области получить оперативный комментарий о происшествии и дальнейшей судьбе зверят «Нашему городу» не удалось, в ведомство направлен официальный запрос.

Ранее «Наш город» писал о сбитом лосенке. Животное пострадало оттого, что на зимней тюменской трассе на него наехал автомобилист. Лосенок не мог передвигаться, на место выезжали полицейские и охотоведы, оказавшиеся бессильными в этой ситуации. Позже информация о транспортировке лосенка в охотхозяйство подтверждена не была.

#Новости#Тюмень#ДТП#Животные#Происшествие#Валерия Карашлийска#Происшествия
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