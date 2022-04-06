На одной из тюменских трасс сбили двух маленьких диких животных

В комментариях одни тюменцы принялись было обсуждать, каким способом можно транспортировать зверят в ветлечебницу, как другие поспешили предупредить их, что это может быть расценено как нахождение с добытой продукцией охоты с последующей юридической ответственностью.
Один из комментаторов, ссылаясь на слова охотоведа, написал, что это все же были не лосята, а две маленькие косули. Одна из подписчиц сообщила, что животные все-таки погибли.
В Госхотдепартаменте Тюменской области получить оперативный комментарий о происшествии и дальнейшей судьбе зверят «Нашему городу» не удалось, в ведомство направлен официальный запрос.
Ранее «Наш город» писал о сбитом лосенке. Животное пострадало оттого, что на зимней тюменской трассе на него наехал автомобилист. Лосенок не мог передвигаться, на место выезжали полицейские и охотоведы, оказавшиеся бессильными в этой ситуации. Позже информация о транспортировке лосенка в охотхозяйство подтверждена не была.