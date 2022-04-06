На одной из тюменских трасс сбили двух маленьких диких животных

В социальных сетях неравнодушные тюменцы рассказали о том, что вчера, 5 апреля, на Червишевском тракте в районе «Тараскуля» водитель на машине, чья марка не называется, сбил двух лосят — а может, косуль. По наблюдению автора поста, тогда они были еще живы.

Сюжет Тюмень