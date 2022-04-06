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МТС: в Тюменской области 80% «удаленщиков» вернулись на работу в офисы

6 апреля 04:00
Фото: предоставлено пресс-службой МТС
После спада последней волны пандемии, все больше компаний и предприятий возвращаются к обычному формату работы. По числу сотрудников, вернувшихся в офисы после «удаленки», в УФО лидирует Тюменская область.

К таким выводам пришли аналитики МТС, проанализировав обезличенные агрегированные данные о миграциях абонентов между домашними и рабочими локациями в период с 1 февраля по 25 марта 2022 года.

Только в последний месяц с дистанционным режимом работы попрощались 11% жителей Тюмени. Также в марте по сравнению с февралем число абонентов, которые в будни находятся в рабочей локации, увеличилось в Челябинске на 8% и Екатеринбурге на 7%.

«Тенденции региона совпадают с процессами, которые происходят в целом по стране. По данным Big Data МТС, за последний месяц „удаленка“ закончилась для более чем 70% работающего населения в 80 регионах России, в том числе и в Тюмени», отметили в компании.

Фото: предоставлено пресс-службой МТС

Самая большая доля сотрудников, вернувшихся в офис, — в Калининградской области. В марте их число выросло на 20% и достигло 83% от работающего населения. Также 80% сотрудников работают в оффлайн-режиме в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Челябинской, Свердловской областях и республике Татарстан.

Тем временем есть регионы, где сотрудников на «удаленке» становится только больше. Самый большой рост пришелся на Ростовскую область: в марте по сравнению с февралем удаленно стало трудиться на 17% больше абонентов, сейчас их доля составляет 43% от работающего населения. Также в марте число сотрудников на «удаленке» выросло в Новосибирской области (13%), Башкирии (12%), Воронежской области (10%) и республике Хакасии (5%): в этих регионах треть населения работает в удаленном формате.

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#Новости#МТС#Ирина Швецова#Общество
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