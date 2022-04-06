МТС: в Тюменской области 80% «удаленщиков» вернулись на работу в офисы

Тем временем есть регионы, где сотрудников на «удаленке» становится только больше. Самый большой рост пришелся на Ростовскую область: в марте по сравнению с февралем удаленно стало трудиться на 17% больше абонентов, сейчас их доля составляет 43% от работающего населения. Также в марте число сотрудников на «удаленке» выросло в Новосибирской области (13%), Башкирии (12%), Воронежской области (10%) и республике Хакасии (5%): в этих регионах треть населения работает в удаленном формате.