Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский скончался в больнице

Стоит отметить, что ранее сообщение о смерти Жириновского появлялось 25 марта. Тогда эту новость опровергли.
«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий»,так сказал о Жириновском Вячеслав Володин.
В госдуме объявили минуту молчания прямо во время заседания.
«Большая потеря, очень жаль, что ушёл из жизни самый популярный политик за последние 30 лет. Выражаю соболезнования родным и близким Владимира Вольфовича»,отметил депутат фракции ЛДПР Тюменской облдумы Глеб Трубин.
Руководитель фракции ЛДПР в Тюменской облдуме Владимир Сысоев рассказал «Нашему городу», что «Владимир Вольфович — это человек, которого уважали не только в России, но и в мире. Светлая память ему. Он многим политикам дал жизнь, мог обсуждать события, которые мы с вами видим, которые происходят».