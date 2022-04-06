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Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский скончался в больнице

6 апреля 10:18
Фото: Госдума РФ
Лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Владимиру Вольфовичу было 75 лет. «Наш город» получил комментарии депутатов партии ЛДПР в Тюменской области.

Стоит отметить, что ранее сообщение о смерти Жириновского появлялось 25 марта. Тогда эту новость опровергли.

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий»,так сказал о Жириновском Вячеслав Володин.

В госдуме объявили минуту молчания прямо во время заседания.

«Большая потеря, очень жаль, что ушёл из жизни самый популярный политик за последние 30 лет. Выражаю соболезнования родным и близким Владимира Вольфовича»,отметил депутат фракции ЛДПР Тюменской облдумы Глеб Трубин.

Руководитель фракции ЛДПР в Тюменской облдуме Владимир Сысоев рассказал «Нашему городу», что «Владимир Вольфович — это человек, которого уважали не только в России, но и в мире. Светлая память ему. Он многим политикам дал жизнь, мог обсуждать события, которые мы с вами видим, которые происходят».

#Новости#Александр Мязин#Политика
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