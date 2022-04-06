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Губернатор и Правительство Тюменской области соболезнуют родственникам Жириновского

6 апреля 15:31
Фото: 1Mi
Губернатор и Правительство Тюменской области выразили соболезнования родным и близким Владимира Жириновского. Он скончался в больнице после продолжительной болезни, сообщают представители Госдумы РФ.

«Владимир Вольфович посвятил всю свою жизнь служению Отечеству. Ворвавшись в политическую жизнь России в переломные для страны годы, создал партию и более трех десятилетий был бессменным ее руководителем»сообщается в телеграмме губернатора.

Сообщения о смерти Жириновского прозвучали 25 марта, но были опровергнуты в Госдуме и Правительстве РФ. Ему было 75 лет.

«Наш город» провёл опрос читателей в ВК, 30 респондентов из 46 (63%) полагают, что Владимир Вольфович положительно повлиял на политику в РФ.

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#Новости#Александр Мязин#Политика
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