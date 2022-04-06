Фирме «Гравитон» повторно отказано в возмещении ущерба на 5,4 млрд рублей

Представители компании отмечают, что к убыткам привели действия, имевшие место в период, когда «Гравитоном» руководил Ярчук. Такая информация представлена изданием argumenti.ru.
Как отмечал «Коммерсантъ», ФНС инкриминировала фирме неуплату налогов и проведение фиктивных закупок при выполнении контракта с Туапсинским НПЗ.
Однако экс-гендиректор не понес никакого наказания. Уголовное дело в отношении него за неуплату налогов было прекращено после уплаты 2 млрд рублей доначисленных налогов, а также пеней и штрафов. В ноябре прошлого года было закрыто другое ранее возбужденное дело — о банкротстве компании, по которому взыскатели требовали от Ярчука 5,58 млрд рублей.
Прекращению уголовных преследований способствовало то, что Ярчук был включен в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, куда заносят предпринимателей, изъявивших готовность работать на российскую экономику по возвращении. Но возникают сомнения, рассматривал ли сам Ярчук вопрос о реальном возвращении в Россию.
Уголовное дело о мошенничестве в отношении Ярчука также было прекращено. Он обвинялся в выводе со счетов фирмы 2,5 млн евро. Как ранее сообщал «Интерфакс», по информации следствия, деньги переводились через договор на условиях авансирования о покупке техники у голландской компании Andre Funk Werksvertretung Battels. Следствие полагает, что всего фирме перевели 6,7 млн евро, из которых 2,5 млн евро являлись переплатой. Представитель голландской компании Андре Функ сообщал, что эту переплату Ярчук распорядился перевести на счета связанных с ним фирм.
Проведенная в рамках расследования уголовного дела в декабре 2019 года по оригинальным документам судебная почерковедческая экспертиза показала, что все подписи на документах о переводе средств принадлежат Ярчуку. Однако в октябре 2020 года был назначен новый следователь, который постановил провести новую экспертизу в ФБУ «Краснодарская лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции по ксерокопиям. Результат оказался противоположный. Отмечается, что руководил экспертизой в тот период Геннадий Кутузов, который сейчас проходит по делу о даче ложных экспертных заключений, пишет «Коммерсантъ».
Журналисты полагают, что Ярчук успешно прошел все судебные разбирательства благодаря связям со сбежавшим за границу экс-директором Туапсинского НПЗ Андреем Вотиновым. Примечательно, что он пользовался услугами адвоката Ильи Новикова, среди клиентов которого — экс-президент Украины Петр Порошенко.
По информации РБК, Ярчук являлся инициатором уголовного преследования нового руководителя ООО «Фирма «Гравитон» Льва Курбацкого. Суть претензий была связана со сделкой по закрытию долгов компании. После передачи в суд дело рассыпалось. Судом был выявлен ряд недостатков и дело было возвращено на доследование. Представителем Ярчука в этом деле выступал Илья Новиков, отмечает «Коммерсантъ».