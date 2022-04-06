Фирме «Гравитон» повторно отказано в возмещении ущерба на 5,4 млрд рублей

Проведенная в рамках расследования уголовного дела в декабре 2019 года по оригинальным документам судебная почерковедческая экспертиза показала, что все подписи на документах о переводе средств принадлежат Ярчуку. Однако в октябре 2020 года был назначен новый следователь, который постановил провести новую экспертизу в ФБУ «Краснодарская лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции по ксерокопиям. Результат оказался противоположный. Отмечается, что руководил экспертизой в тот период Геннадий Кутузов, который сейчас проходит по делу о даче ложных экспертных заключений, пишет «Коммерсантъ».