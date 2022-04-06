Евгений Заболотный: Тюмень заслужила новое здание главного корпуса университета

«Осмотрел свою родную школу № 30, в которой учился. Строительство её нового здания началось в августе 2020 года и уже завершено. Школа с замечательными традициями и педагогическим коллективом, сегодня в несколько раз больше прежней, рассчитана на 1100 мест»,подчеркнул председатель городской Думы.
Евгений Заболотный особо остановился на строительстве главного корпуса Тюменского госуниверситета:
Наш город заслужил, чтобы в центре наконец-то появилось прекрасное университетское здание. Хотя, некоторые «инициативные» граждане по надуманным причинам пытаются затянуть строительство. Уверен, в сознании горожан такие подходы должны однозначно осуждаться.
«Этот проект — инвестиции в будущее, инвестиции в нашу молодежь, создание научных разработок, подготовку кадров в первую очередь для региона!»,написал в соцсети спикер.
Председатель Думы отметил, что тюменцам нужно прийти к консенсусу и поддержать возведение общежития для студентов в шаговой доступности от строящегося учебного корпуса университета.