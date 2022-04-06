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Евгений Заболотный: Тюмень заслужила новое здание главного корпуса университета

6 апреля 11:07
Фото: Евгений Заболотный/ВКонтакте
Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный в ходе рабочей поездки по строящимся социально значимым объектам побывал в школе № 30 и на стройплощадке здания главного корпуса ТюмГУ.

Об этом Евгений Заболотный рассказал на своей странице во ВКонтакте.

«Осмотрел свою родную школу № 30, в которой учился. Строительство её нового здания началось в августе 2020 года и уже завершено. Школа с замечательными традициями и педагогическим коллективом, сегодня в несколько раз больше прежней, рассчитана на 1100 мест»,подчеркнул председатель городской Думы.

Евгений Заболотный особо остановился на строительстве главного корпуса Тюменского госуниверситета:

Фото: Евгений Заболотный/ВКонтакте

Наш город заслужил, чтобы в центре наконец-то появилось прекрасное университетское здание. Хотя, некоторые «инициативные» граждане по надуманным причинам пытаются затянуть строительство. Уверен, в сознании горожан такие подходы должны однозначно осуждаться.

«Этот проект — инвестиции в будущее, инвестиции в нашу молодежь, создание научных разработок, подготовку кадров в первую очередь для региона!»,написал в соцсети спикер.

Председатель Думы отметил, что тюменцам нужно прийти к консенсусу и поддержать возведение общежития для студентов в шаговой доступности от строящегося учебного корпуса университета.

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