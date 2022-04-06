Евгений Заболотный: Тюмень заслужила новое здание главного корпуса университета

«Осмотрел свою родную школу № 30, в которой учился. Строительство её нового здания началось в августе 2020 года и уже завершено. Школа с замечательными традициями и педагогическим коллективом, сегодня в несколько раз больше прежней, рассчитана на 1100 мест»,подчеркнул председатель городской Думы.