Банковские карты в приложении СберБанк Онлайн можно переставить в удобном порядке

Такой сервис особенно актуален для пользователей, имеющих несколько карт в Сбере.
Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
В Западно-Сибирском отделении Сбербанка насчитывается 1,8 миллионов действующих банковских карт. Наши клиенты имеют в своем арсенале дебетовые, кредитные и валютные карты одновременно. Новый сервис в мобильном приложении позволяет корректировать их расположение и выстраивать в удобном для использования порядке.
Ранее в СберБанк Онлайн появились и другие полезные функции. Например, пользователи могут скрывать баланс на главном экране, чтобы никто не мог увидеть, сколько денег на счёте. Для этого нужно нажать на кошелёк и потянуть его вправо. Также можно скопировать номер карты в два клика, достаточно нажать на саму карту, а затем на два зелёных прямоугольника в правом поле.