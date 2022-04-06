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Банковские карты в приложении СберБанк Онлайн можно переставить в удобном порядке

6 апреля 06:21
Фото: пресс-служба СберБанка
Банковские карты в мобильном приложении СберБанк Онлайн клиенты могут менять местами и располагать их в удобном порядке. Например, первой поставить карту, которая чаще всего используется.

Такой сервис особенно актуален для пользователей, имеющих несколько карт в Сбере.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

В Западно-Сибирском отделении Сбербанка насчитывается 1,8 миллионов действующих банковских карт. Наши клиенты имеют в своем арсенале дебетовые, кредитные и валютные карты одновременно. Новый сервис в мобильном приложении позволяет корректировать их расположение и выстраивать в удобном для использования порядке.

Как настроить порядок отображения карт, можно посмотреть в видеоинструкции по ссылке.

Ранее в СберБанк Онлайн появились и другие полезные функции. Например, пользователи могут скрывать баланс на главном экране, чтобы никто не мог увидеть, сколько денег на счёте. Для этого нужно нажать на кошелёк и потянуть его вправо. Также можно скопировать номер карты в два клика, достаточно нажать на саму карту, а затем на два зелёных прямоугольника в правом поле.

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