ВЦИОМ заявил об отсутствии раскола среди россиян из-за спецоперации на Украине

Как подчеркнул Федоров, видно, что линия на раскол в обществе не закрепилась, а напротив: по мере того, как разворачиваются военные действия, консолидация усилилась. Это не означает, что отсутствует тревога, страх, сомнения или какие-либо другие отрицательные эмоции. Однако видно, что при всех этих рисках и волнениях все-таки большинство россиян, а их довольно много — 75-77%, все же сплотились вокруг Путина и его решения провести военную спецоперацию. Об этом сообщает издание tass.ru.