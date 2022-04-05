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ВЦИОМ заявил об отсутствии раскола среди россиян из-за спецоперации на Украине

5 апреля 08:25
Фото: piqsels.com
Среди российских граждан проведение военной спецоперации на Украине не спровоцировало раскола. Большинство россиян, как показывают соцопросы, сплотились вокруг главы государства Владимира Путина, по словам Валерия Федорова, генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как подчеркнул Федоров, видно, что линия на раскол в обществе не закрепилась, а напротив: по мере того, как разворачиваются военные действия, консолидация усилилась. Это не означает, что отсутствует тревога, страх, сомнения или какие-либо другие отрицательные эмоции. Однако видно, что при всех этих рисках и волнениях все-таки большинство россиян, а их довольно много — 75-77%, все же сплотились вокруг Путина и его решения провести военную спецоперацию. Об этом сообщает издание tass.ru.

Степень доверия россиян главе государства Владимиру Путину, сообщает ВЦИОМ, на 27 марта составила 81%. В опросе участвовали 1,6 тыс. совершеннолетних граждан из 80 российских субъектов. 30 марта на сайте ВЦИОМ опубликовали данные, что три четверти россиян, 76%, выступают за проведение специальной военной операции РФ на Украине.

24 февраля глава государства Владимир Путин объявил о проведении на Украине специальной военные операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. По его словам, Москва не собирается оккупировать территории Украины. Цель — демилитаризация страны.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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