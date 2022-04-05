ВЦИОМ заявил об отсутствии раскола среди россиян из-за спецоперации на Украине

Как подчеркнул Федоров, видно, что линия на раскол в обществе не закрепилась, а напротив: по мере того, как разворачиваются военные действия, консолидация усилилась. Это не означает, что отсутствует тревога, страх, сомнения или какие-либо другие отрицательные эмоции. Однако видно, что при всех этих рисках и волнениях все-таки большинство россиян, а их довольно много — 75-77%, все же сплотились вокруг Путина и его решения провести военную спецоперацию. Об этом сообщает издание tass.ru.
Степень доверия россиян главе государства Владимиру Путину, сообщает ВЦИОМ, на 27 марта составила 81%. В опросе участвовали 1,6 тыс. совершеннолетних граждан из 80 российских субъектов. 30 марта на сайте ВЦИОМ опубликовали данные, что три четверти россиян, 76%, выступают за проведение специальной военной операции РФ на Украине.
24 февраля глава государства Владимир Путин объявил о проведении на Украине специальной военные операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. По его словам, Москва не собирается оккупировать территории Украины. Цель — демилитаризация страны.