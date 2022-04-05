В Тюменской области цены на жилье выросли в среднем до 10%

С начала текущего года в Тюмени продолжается рост цен на квартиры, которые продаются на вторичном рынке и на новостройки. По информации сервиса RealtyMag, стоимость одного квадратного метра в новостройках равняется 105 258 рублям. На вторичном рынке цена за «квадрат» — 99 541 рубль.
Год назад цена за квадратный метр в новых квартирах была на уровне 85 282 рублей и 78 357 рублей на вторичном рынке. Основными причинами для повышения цен стали: высокий спрос, экономические ограничения, рост издержек застройщиков.
С 28 февраля Центральный Банк России поднял ключевую ставку до 20% годовых, что привело к повышению процента на ипотеки.
В среднем повышение стоимости зарегистрировано до десяти процентов. Как рассказала корреспонденту «Нашего города» риэлтор Оксана Мельник, наибольший рост испытали объекты с малой площадью.
«Недвижимость стоимостью до четырёх миллионов пользуются большим спросом. Именно на них сейчас идёт большой рост — 10%. Всё, что выше этой суммы, то там небольшой прирост, но, скорее наоборот, ибо люди готовы торговаться и снижать стоимость»,рассказала она.
Для потенциального покупателя важно, чтобы цена была на допустимом уровне, чтобы произвести покупку того или иного объекта. Но не все специалисты уверены в том, что в ближайшее время рост остановится или цена опустится вниз.
Такого же мнения эксперт Вадим Антонов. Он считает, что в будущем не стоит ожидать каких-то положительных изменений в стоимости на недвижимость.
«Я не уверен, что будет снижение, скорее, возможно, цена стабилизируется, но дальнейшего повышения не ожидается»,сообщил риэлтор.
В текущей ситуации большинство тюменцев могут подумать о покупке квартиры в ипотеку, но стоит ли это делать именно сейчас?
По мнению риэлтора Натальи Марусяк, на сегодняшний день ситуация на рынке ипотек не очень понятная.
«По обновленной госпрограмме банк ВТБ предлагает клиентам минимальную ставку в размере 11,7% при использовании цифровых сервисов. Максимальная сумма кредита для Тюменской области составляет 6 миллионов рублей. Я не вижу каких-то препятствий, чтобы брать ипотеки и покупать квартиры»,говорит специалист.
Марусяк утверждает, что сейчас ставки очень привлекательны для потенциальных покупателей. По её словам, в сравнении с 2012 годом, когда процент в ипотечном кредите составлял 13%, существующая ставка на покупку выгодна.
Риэлтор считает, что в текущей ситуации сложно предсказать дальнейшую динамику изменений на ипотечном рынке, так как всё зависит от условий и ограничений, в которых проходят продажи квартир.
«Предугадать ситуацию невозможно. Был кризис восьмого года, четырнадцатого, пятнадцатого года, потом коронавирус, и каждая кризисная ситуация она не похожа на прошедшую. Каждый раз принимаются новые решения»,рассказала Марусяк.
По данным Авито Недвижимость, наибольший рост числа объектов на Авито за год был зафиксирован в Тюмени — 50% и Москве — 40%. А за прошедший квартал число продаваемых на вторичном рынке квартир увеличилось только в Москве на 13%. По сравнению с предыдущим кварталом предложение в Тюмени, напротив, снизилось на 1%.
Руководитель направлений Вторичной и Загородной недвижимости Авито Недвижимости Сергей Хахулин считает, что первый квартал был неоднозначным, и на вторичный рынок повлияло несколько факторов.
«Часть собственников из-за экономической нестабильности передумала продавать квартиры. Другие, напротив, старались побыстрее закрыть сделку, чтобы потом вложить полученные деньги в новостройку — особенно если банк уже согласовал им ипотечную ставку на старых условиях», — говорит Хахулин.
Тюменцы могут приобрести недвижимость на вторичном рынке или новостройку, но необходимо следить за существующей обстановкой, чтобы покупка не обернулась большими расходами и продажей квартиры.
В феврале этого года тюменка обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В 2018 году женщина потеряла единственную ипотечную квартиру, расположенной на улице Пермякова, 86, несмотря на исправное оплачивание ипотеки. Недвижимость была продана на торгах.