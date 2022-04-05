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В Тюменской области не наблюдается массовых сокращений, всего безработных 4 299

5 апреля 12:44
Фото: 1Mi
В Тюменской области зарегистрированы 4 299 безработных, на них приходится более 24 000 различных вакансий, сообщает губернатор Тюменской области на своей странице в телеграм. Массовых сокращений не наблюдается.

Местные предприятия ещё не информировали о возможных крупных сокращения штата, пока организации продолжают набор сотрудников. Отмечается, что в регионе могут временно трудоустроить 2 400 человек, около тысячи рабочих смогут пройти переобучение.

Ранее «Наш город» сообщал, что предприятия АПК начали подготовку к посевной и им требуются механизаторы, трактористы, агрономы и разнорабочие. На данный момент может ухудшиться ситуация в сегменте продаж из-за ухода иностранных брендов дорогих потребительских товаров.

На территории Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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