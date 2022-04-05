В Тюменской области не наблюдается массовых сокращений, всего безработных 4 299

Местные предприятия ещё не информировали о возможных крупных сокращения штата, пока организации продолжают набор сотрудников. Отмечается, что в регионе могут временно трудоустроить 2 400 человек, около тысячи рабочих смогут пройти переобучение.
Ранее «Наш город» сообщал, что предприятия АПК начали подготовку к посевной и им требуются механизаторы, трактористы, агрономы и разнорабочие. На данный момент может ухудшиться ситуация в сегменте продаж из-за ухода иностранных брендов дорогих потребительских товаров.
На территории Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Напомним, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.