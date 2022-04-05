В Тюмени водителем на Toyota сбита перебегавшая дорогу по переходу девочка

Водитель, ответственный за этот наезд, твердил автоинспекторам, что «девочка бежала через дорогу и он не успел остановиться».
Теперь Госавтоинспекция начала проверку, чтобы узнать, как так получилось, что управлявший Toyota мужчина, чей водительский стаж составляет много лет, не смог пропустить оказавшегося на «зебре» ребенка, который шел с уроков.
«4 дорожно-транспортных происшествия произошло вчера в Тюменской области, в них ранены 5 человек»,резюмируют в Госавтоинспекции.
В наступившем году это ДТП на пешеходном переходе, в которое попали дети, восьмое по счету.
В ГИБДД напоминают водителям о необходимости притормаживать перед пешеходными переходами.
Ранее «Наш город» писал об аресте 21-летнего тюменца — он разъезжал на автомобиле про тротуарам в центре областной столицы, а до того привлекался к ответственности за нарушение ПДД 15 раз.