В Тюмени водителем на Toyota сбита перебегавшая дорогу по переходу девочка

В Тюмени на улице Пермякова, 74 десятилетняя школьница пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда автолюбитель на машине марки Toyota наехал на нее. Она получила ушибы. Этот инцидент произошел вчера, 4 апреля. О нем рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

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