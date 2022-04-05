В Тюмени в наркотическом опьянении задержаны сразу несколько водителей

Тюменка 23-х лет, управлявшая Honda Civic и остановленная на улице Федюнинского, со всей прямотой сообщила полиции, что принимала запрещенные вещества. Другой тюменец катался на Lada Granta вместе с приятелем по улице Жуковского, тоже «употребив». Еще одного, 29-ти лет на ВАЗ2115, был пойман на Щербакова, 168, но цели своей поездки не раскрыл.