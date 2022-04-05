В Тюмени в наркотическом опьянении задержаны сразу несколько водителей

Роднит этих автолюбителей не только то, что они употребляли наркотики, но и то, что они заявили, что не будут проходить освидетельствование в наркологическом учреждении.
Тюменка 23-х лет, управлявшая Honda Civic и остановленная на улице Федюнинского, со всей прямотой сообщила полиции, что принимала запрещенные вещества. Другой тюменец катался на Lada Granta вместе с приятелем по улице Жуковского, тоже «употребив». Еще одного, 29-ти лет на ВАЗ2115, был пойман на Щербакова, 168, но цели своей поездки не раскрыл.
«Опасность таких поездок для окружающих велика. Большинство из водителей, отказывающихся проходить освидетельствование на состояние опьянения, находятся под воздействием наркотических веществ»,предупреждают в ГИБДД.
Всего за сутки оказались задержаны 14 автолюбителей, часть из которых была опьянена алкоголем, а другая часть — наркотиками.
Ранее «Наш город» писал, что на Пермякова, 74 произошел наезд на несовершеннолетнюю жительницу города. Хозяин Toyota, совершивший это, не смог объяснить автоинспекторам, почему он не заметил девочку.