В Тюмени будут судить предпринимателя, не выплатившего налогов на 11 млн рублей

Следователи считают, что предприниматель не показывал бухгалтеру документов, в которых бы можно было узнать настоящий доход от коммерческой деятельности. Наоборот, он отдавал своей служащей поддельные счета-фактуры, информация в них говорила, что якобы 5 организаций оказывают ему услуги.
Сотрудница, ничего не подозревая, заносила эти недостоверные данные в бухгалтерский учет и налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость.
«Это позволило предпринимателю в 2016–2018 гг. уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 11 млн рублей»,поясняют в ведомстве.
Сейчас уголовное дело на этого индивидуального предпринимателя передано в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.
Ранее «Наш город» писал о том, что будут судить сотрудницу поликлиники, которая украла у учреждения 2 миллиона рублей.