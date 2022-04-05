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В Тюмени будут судить предпринимателя, не выплатившего налогов на 11 млн рублей

5 апреля 09:51
Фото: 1Mi
Бизнесмен, работавший на территории ХМАО — Югра, пойдет под суд за то, что уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму, превышающую 11 миллионов рублей. Его имущество, оцененное в 29 млн рублей, уже арестовано. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
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Арест

Следователи считают, что предприниматель не показывал бухгалтеру документов, в которых бы можно было узнать настоящий доход от коммерческой деятельности. Наоборот, он отдавал своей служащей поддельные счета-фактуры, информация в них говорила, что якобы 5 организаций оказывают ему услуги.

Сотрудница, ничего не подозревая, заносила эти недостоверные данные в бухгалтерский учет и налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость.

«Это позволило предпринимателю в 2016–2018 гг. уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 11 млн рублей»,поясняют в ведомстве.

Сейчас уголовное дело на этого индивидуального предпринимателя передано в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Ранее «Наш город» писал о том, что будут судить сотрудницу поликлиники, которая украла у учреждения 2 миллиона рублей.

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