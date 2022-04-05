В Тюмени будут судить предпринимателя, не выплатившего налогов на 11 млн рублей

Бизнесмен, работавший на территории ХМАО — Югра, пойдет под суд за то, что уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму, превышающую 11 миллионов рублей. Его имущество, оцененное в 29 млн рублей, уже арестовано. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Сюжет Арест