Тюменским малышам предлагают участие во Всероссийском конкурсе поделок из вторсырья

Заявки на участие принимаются организаторами от любых образовательных организаций — дошкольного и начального общего образования, в том числе и частных. Конкурсная поделка, например, тематическая композиция, макет, панно, должна быть сделана из вторичного сырья: бумаги, картона, пластика, полиэтилена, текстиля и других материалов. Она также может включать в себя рисунки и фотографии с элементами природы, цветов и растений. Конкурсное жюри оценит оригинальность, творческий и нестандартный подход к вторичному использованию материалов, целостность работы и художественное исполнение композиции, повторное использование вторичного сырья в поделке, трудоемкость и качество проведенной работы.
Организаторы конкурса подготовили справочные материалы, которые помогут преподавателям провести с ребятами интересные и познавательные открытые уроки на тему экологии. А по итогам занятия ребята смогут в игровой форме продемонстрировать знания о грамотном обращении с коммунальными отходами и вторичном использовании материалов при подготовке конкурсных работ.
Чтобы принять участие, образовательным организациям нужно направить заявку в федеральный организационный комитет на электронный адрес [email protected]. Конкурс проводится с 3 апреля по 6 июля 2022 года в три этапа: на муниципальном уровне, региональном и федеральном. Награждение победителей состоится в сентябре 2022 года.
В «Тюменском экологическом объединении» отметили, что готовы присоединиться к подготовке и помочь преподавателям из Тюменской области познакомить малышей с азами экологической культуры — провести необычную экскурсию на одном из заводов, показать, как работает спецтехника, поучаствовать в уроке.
«Кроме того, это отличная разминка перед ежегодным тюменским конкурсом поделок из вторичных материалов, который проводит наша компания. В этом году мы планируем нарушить традицию и провести два конкурса. Подарки для первого уже готовы — он состоится совсем скоро и будет приурочен ко Дню защиты детей»,отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Проконсультироваться со специалистами «Тюменского экологического объединения» о проведении совместных мероприятий можно по телефону +7 (3452) 69-63-58 (доб. 1102, 1101, 1688). Порядок организации, проведения и прохождения ознакомительных визитов на мусоросортировочных заводах и мусороперегрузочной станции ООО «ТЭО» размещён на официальном сайте компании https://teo.ecotko.ru/press-center/excursion-request/.