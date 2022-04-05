Тюменским малышам предлагают участие во Всероссийском конкурсе поделок из вторсырья

Заявки на участие принимаются организаторами от любых образовательных организаций — дошкольного и начального общего образования, в том числе и частных. Конкурсная поделка, например, тематическая композиция, макет, панно, должна быть сделана из вторичного сырья: бумаги, картона, пластика, полиэтилена, текстиля и других материалов. Она также может включать в себя рисунки и фотографии с элементами природы, цветов и растений. Конкурсное жюри оценит оригинальность, творческий и нестандартный подход к вторичному использованию материалов, целостность работы и художественное исполнение композиции, повторное использование вторичного сырья в поделке, трудоемкость и качество проведенной работы.