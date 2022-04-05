Топ арбитражей марта: Антипинский НПЗ, наследство бизнесмена, братья Щепелины

К концу месяца суд рассмотрел заявление истца и вынес решение в пользу компании. В документе указано, что кроме оплаты задолженности, университет должен выплатить пени за период с 19 февраля по 18 марта в размере 7 486 рублей и судебные расходы — 3 219 рублей.