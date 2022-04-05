Топ арбитражей марта: Антипинский НПЗ, наследство бизнесмена, братья Щепелины

Арбитражный суд в Тюмени частично удовлетворил заявление конкурсного управляющего нефтеперерабатывающим заводом в Антипино Константина С, где истец требовал Дмитрию Мазурову вернуть 69 миллионов рублей, которые были признаны недействительными.
В 2015 и 2016 годах обвиняемый получал денежные вознаграждения от завода. Два года назад мужчина был задержан, и ему предъявили обвинение в присвоении 29 млн долларов.
Олигарх подал апелляционную жалобу в Восьмой Арбитражный Апелляционный суд, в котором счёл оспорить вынесенное 12 января текущего года определение о недействительности сделок. Апелляция была отклонена.
В настоящее время дело Мазурова находится в Москве.
В середине месяца состоялось заседание по делу о наследстве олигарха Олега Бурлакова, который скончался от коронавирусной инфекции в 2021 году.
Ключевым вопросом для разбирательств стал иск Игоря Сайкова к ООО «Грифон» и нотариусу Ольге Карпуниной, где заявитель требовал признать недействительным договор доверительного управления наследственным имуществом.
Сайков отмечает, что данный документ был заключен без согласия КБ «Стройлесбанк».
После рассмотрения иска, суд посчитал, что дело содержит критерии корпоративного, но при этом происходит из обстоятельств, относящихся к наследственным правоотношениям.
На сегодняшний день дальнейшее рассмотрение дела было передано в Тюменский областной суд.
Арбитражный суд Тюменской области рассмотрел кассационную жалобу застройщика «ТДСК», в котором заявительница хотела запретить увеличивать уставной капитал и вернуть 12,5% акций, которые она продала в мае прошлого года Якову Щепелину.
Тогда был наложен арест на упомянутый процент акции и запретил «ТДСК» увеличивать уставной капитал, но спустя некоторое время акционерное общество обжаловало данное решение. Чуть позже Светлана Щепелина попросила снять арест с процентов.
В начале марта этого года арбитраж Западно-Сибирского округа принял решение в пользу братьев Щепелиных. Застройщик получил разрешение на размещение дополнительного количества долей компании на открытый рынок общей суммой 185 млн рублей. Требования заявительницы были отклонены.
22 марта энергосбытовая компания подала исковое заявления о взыскании задолженности с Тюменского Индустриального Университета за электроэнергию. Общая сумма долга составила 173 798 рублей.
К концу месяца суд рассмотрел заявление истца и вынес решение в пользу компании. В документе указано, что кроме оплаты задолженности, университет должен выплатить пени за период с 19 февраля по 18 марта в размере 7 486 рублей и судебные расходы — 3 219 рублей.
28 марта Арбитражный суд в Тюмени изучил иск Сибирско-Уральской Энергетической Компании в отношении Дома Детского Творчества в Тобольске. Заявитель требовал взыскать с учреждения долг за неуплату по договору теплоснабжения.
Рассмотрение дела завершилось в пользу истца. Теперь муниципальному учреждению необходимо выплатить 439 605 рублей акционерному обществу. Из них: более 430 тысяч являются долгом по договору, а 8 864 рубля будут расценены как неустойка.