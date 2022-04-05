СУЭНКО подключит к электрическим сетям 62 многоквартирных жилых комплекса

В соответствии с национальным проектом «Жилье» к 2030 году в России необходимо вводить в эксплуатацию 120 миллионов квадратных метров нового жилья ежегодно. Новые жилые районы должны быть обеспечены инженерной инфраструктурой, в том числе, электрическими сетями. СУЭНКО принимает все необходимые меры, чтобы максимально упростить процедуру техприсоединения и своевременно выполнять свои обязательства перед заявителями.
В 2022 году СУЭНКО подключит к электрическим сетям 62 многоквартирных жилых дома: 37 — в Тюменской области и 25 — в Зауралье.
Также энергетики обеспечат электроэнергией 17 социально значимых объектов и ЖКХ. В Тюменской области это 2 учреждения здравоохранения в Ишиме и Тобольске, школа и 2 детских сада в Тюмени, Храм Вознесения Господня в Тобольске. В Курганской области — 4 медицинских учреждения в Кургане, Шадринске, Макушинском и Кетовском районах, школа в Кургане и 2 детских сада в Шадринске и Кетовском районе, 2 спортивных и культурно-досуговых объекта в Кургане, 2 объекта ЖКХ в Шадринске.
В текущем году энергокомпания подключит к сетям 10 производственных объектов: 3 — в Тюмени и Тобольске, 7 — в Зауралье (в Кургане, Кетовском и Звериноголовском районах).
Все названные объекты будут подключены в рамках уже поданных заявок на техприсоединение и заключенных договоров. В настоящее время востребованность услуги продолжает расти, а центры обслуживания клиентов СУЭНКО фиксируют существенный рост количества подаваемых заявок.