СУЭНКО подключит к электрическим сетям 62 многоквартирных жилых комплекса

Также энергетики обеспечат электроэнергией 17 социально значимых объектов и ЖКХ. В Тюменской области это 2 учреждения здравоохранения в Ишиме и Тобольске, школа и 2 детских сада в Тюмени, Храм Вознесения Господня в Тобольске. В Курганской области — 4 медицинских учреждения в Кургане, Шадринске, Макушинском и Кетовском районах, школа в Кургане и 2 детских сада в Шадринске и Кетовском районе, 2 спортивных и культурно-досуговых объекта в Кургане, 2 объекта ЖКХ в Шадринске.