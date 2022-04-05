Российские медики создали эффективный препарат от COVID-19

Как сообщают «Новые известия», эффективность и безопасность нового лекарства подтверждена исследованиями на клинических базах в шестнадцати медицинских учреждениях РФ — в Москве, Саранске, Ярославле, Смоленске, Рязани, Кирове, Санкт-Петербурге, Иванове, Воронеже и других городах.
Столица первой начала применять препарат на основе молнупиравира при лечении больных, и сегодня те, у кого диагностирован СОVID-19, могут получить лекарство бесплатно по программе борьбы с COVID-19, разработанной правительством Москвы. В соответствии с этой программой доктор выдает «Эсперавир» больному в составе комплексной терапии для лечения в домашних условиях.
Действующее вещество — молнупиравир — встраивается в вирусную РНК и приводит к накоплению ошибок в геноме вируса, вызывая его гибель.
Практикующие врачи уже успели отметить высокую эффективность нового препарата от COVID-19. Например, заведующая инфекционным отделением клинической больницы Смоленска, врач высшей категории Елена Симакина подтвердила: молнупиравир проявил активность против различных штаммов РНК-вирусов, в том числе против гриппа, риновируса, вирусного энцефалита, COVID-19, включая новый штамм омикрон.
«Мы получили прорывной препарат, который уже востребован в амбулаторной терапии. На третьи-четвертые сутки после начала его применения существенно снижается вирусная нагрузка на организм человека, уходят признаки интоксикации, снижается риск повреждений, в первую очередь легких, пациенты чувствуют себя лучше, и начинается прогрессирующее выздоровление», — сообщила Симакина.
Отмена антиковидных мер в ряде российских регионов не является поводом забыть о проблеме. С учетом постоянных мутаций COVID-19 (а их известно немало: альфа, дельта, омикрон, в других странах еще стелс-омикрон и дельтакрон) вирус продолжает оставаться серьезной проблемой как для врачей, так и для пациентов. В то же время о коллективном иммунитете у нас в стране говорить рано: на сегодня в РФ зафиксировано около 50% вакцинированных граждан, тогда как в других странах эта цифра доходит до 80%.