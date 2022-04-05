Российские медики создали эффективный препарат от COVID-19

Отмена антиковидных мер в ряде российских регионов не является поводом забыть о проблеме. С учетом постоянных мутаций COVID-19 (а их известно немало: альфа, дельта, омикрон, в других странах еще стелс-омикрон и дельтакрон) вирус продолжает оставаться серьезной проблемой как для врачей, так и для пациентов. В то же время о коллективном иммунитете у нас в стране говорить рано: на сегодня в РФ зафиксировано около 50% вакцинированных граждан, тогда как в других странах эта цифра доходит до 80%.