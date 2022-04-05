Прокуратура проводит проверку по факту публикаций о затоплении домов в Тобольске

Прокуроры дадут оценку соблюдению требований жилищного законодательства. При выявлении нарушений будут предприняты меры реагирования.
«5 апреля 2022 года в сети Интернет размещена публикация «В Тобольске затопило жилые дома»отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Наш город» сообщал, что в 2 километрах от областной столицы коттеджный посёлок «Бавария» уходит под воду. Несколько улиц превратились в водоёмы, пешеходам трудно их пройти. В Тюмени активно идёт откачка воды с территорий многоквартирных домов и городских дорог.