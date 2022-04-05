Прокуратура проводит проверку по факту публикаций о затоплении домов в Тобольске

Ранее «Наш город» сообщал, что в 2 километрах от областной столицы коттеджный посёлок «Бавария» уходит под воду. Несколько улиц превратились в водоёмы, пешеходам трудно их пройти. В Тюмени активно идёт откачка воды с территорий многоквартирных домов и городских дорог.