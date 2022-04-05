Почти 1,6 млн квадратных метров жилья могут сдать в 2022 году в Тюменской области

Также напомним, что в Тюменской области утверждена региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019–2023 годы. В рамках программы в Тюменской области в срок до конца 2023 предусмотрено расселить все многоквартирные дома, признанные в установленном порядке до 1 января 2017 аварийными и подлежащими сносу.