Почти 1,6 млн квадратных метров жилья могут сдать в 2022 году в Тюменской области

Теперь планируется запустить 1,6 млн квадратных метров жилья в этом году.
Отмечается, что местные предприятия-изготовители покрывают большую часть потребности области своими стройматериалами, среди которых и продукция ЖБИ, и дверные и оконные блоки, и материалы для крови, и стеновые материалы.
«Позиции среди импортных материалов, по которым явно отсутствуют альтернативные поставщики, не выявлены»,указано в сообщении.
Ранее «Наш город» писал, что в части районов областной столицы в настоящее время идет активное строительство многоэтажных зданий на территориях, на которых раньше стояли заводы.
Также напомним, что в Тюменской области утверждена региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019–2023 годы. В рамках программы в Тюменской области в срок до конца 2023 предусмотрено расселить все многоквартирные дома, признанные в установленном порядке до 1 января 2017 аварийными и подлежащими сносу.