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Почти 1,6 млн квадратных метров жилья могут сдать в 2022 году в Тюменской области

5 апреля 05:41
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
По сообщению Инфоцентра правительства Тюменской области, с начала наступившего года в регионе в эксплуатацию было принято 324 874 кв. м жилья — и это на 175% превышает показатель 2021 года, зафиксированный в аналогичный период.

Теперь планируется запустить 1,6 млн квадратных метров жилья в этом году.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Отмечается, что местные предприятия-изготовители покрывают большую часть потребности области своими стройматериалами, среди которых и продукция ЖБИ, и дверные и оконные блоки, и материалы для крови, и стеновые материалы.

«Позиции среди импортных материалов, по которым явно отсутствуют альтернативные поставщики, не выявлены»,указано в сообщении.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Ранее «Наш город» писал, что в части районов областной столицы в настоящее время идет активное строительство многоэтажных зданий на территориях, на которых раньше стояли заводы.

Также напомним, что в Тюменской области утверждена региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019–2023 годы. В рамках программы в Тюменской области в срок до конца 2023 предусмотрено расселить все многоквартирные дома, признанные в установленном порядке до 1 января 2017 аварийными и подлежащими сносу.

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#Новости#Тюменская область#Строительство#Жилье#Валерия Карашлийска#Город
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