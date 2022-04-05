«Открытие Инвестиции» назвали риски производителей продуктов питания

«Открытие Инвестиции» постаралось оценить потенциальные риски для различных отраслей российской экономики и в данной публикации остановимся на производителях продуктов питания, у которых в обращении находятся публичные выпуски рублевых облигаций.
По словам ведущего аналитика долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александра Шуракова, за последние годы Россия активно проводила программу импортозамещения в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания, достигла полного самообеспечения мясом птицы, яйцом, свининой, растительным маслом, сахаром, основными видами овощей и фруктов.
Тем не менее даже в условиях достижения полного самообеспечения по отдельным продуктам питания, их производственная цепочка может иметь «слабые звенья» в виде импортных компонентов, комплектующих, которые достаточно сложно быстро заменить. К тому же ускоренное импортозамещение менее эффективными аналогами (которые поэтому раньше и не использовались) может привести к краткосрочному ухудшению операционной эффективности и финансовых показателей компаний. Но наличие таких «слабых звеньев» и последствия их возможного разрыва инвесторы смогут заметить и оценить лишь с течением времени.
ГК «Черкизово»
Высокая системная значимость и высокая вероятность получения поддержки от государства; хорошее кредитное качество; санкционные ограничения могут оказать сдержанное негативное влияние, которое не приведет к существенному ухудшению кредитного качества.
«Белуга Групп»
В краткосрочной перспективе компания способна обслуживать долговые обязательства, но изменение макроэкономического окружения и заморозка части перспективных направлений может оказать существенное давление на долговые метрики компании.
Русская аквакультура
Основная неопределенность касается контроля над смолтовыми заводами в Норвегии, который может быть потерян (временно приостановлен) из-за наложенных на Россию санкций. В случае прекращения поставок у компании будет некоторое время для поиска альтернативных решений.
Боржоми Финанс
Высокая чувствительность к текущим геополитическим рискам: компания ведет бизнес в России, Грузии и на Украине.
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