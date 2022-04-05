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«Открытие Инвестиции» назвали риски производителей продуктов питания

5 апреля 11:00
Фото: предоставлено "Открытие Инвестиции"
Начало военной спецоперации России на Украине и последовавшие вслед за ней антироссийские санкции со стороны западных стран могут оказать существенное влияние на бизнес-процессы, а также кредитные метрики многих российских компаний.

«Открытие Инвестиции» постаралось оценить потенциальные риски для различных отраслей российской экономики и в данной публикации остановимся на производителях продуктов питания, у которых в обращении находятся публичные выпуски рублевых облигаций.

По словам ведущего аналитика долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александра Шуракова, за последние годы Россия активно проводила программу импортозамещения в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания, достигла полного самообеспечения мясом птицы, яйцом, свининой, растительным маслом, сахаром, основными видами овощей и фруктов.

Тем не менее даже в условиях достижения полного самообеспечения по отдельным продуктам питания, их производственная цепочка может иметь «слабые звенья» в виде импортных компонентов, комплектующих, которые достаточно сложно быстро заменить. К тому же ускоренное импортозамещение менее эффективными аналогами (которые поэтому раньше и не использовались) может привести к краткосрочному ухудшению операционной эффективности и финансовых показателей компаний. Но наличие таких «слабых звеньев» и последствия их возможного разрыва инвесторы смогут заметить и оценить лишь с течением времени.

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ГК «Черкизово»

Высокая системная значимость и высокая вероятность получения поддержки от государства; хорошее кредитное качество; санкционные ограничения могут оказать сдержанное негативное влияние, которое не приведет к существенному ухудшению кредитного качества.

«Белуга Групп»

В краткосрочной перспективе компания способна обслуживать долговые обязательства, но изменение макроэкономического окружения и заморозка части перспективных направлений может оказать существенное давление на долговые метрики компании.

Русская аквакультура

Основная неопределенность касается контроля над смолтовыми заводами в Норвегии, который может быть потерян (временно приостановлен) из-за наложенных на Россию санкций. В случае прекращения поставок у компании будет некоторое время для поиска альтернативных решений.

Боржоми Финанс

Высокая чувствительность к текущим геополитическим рискам: компания ведет бизнес в России, Грузии и на Украине.

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