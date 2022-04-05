«Открытие Инвестиции» назвали риски производителей продуктов питания

Тем не менее даже в условиях достижения полного самообеспечения по отдельным продуктам питания, их производственная цепочка может иметь «слабые звенья» в виде импортных компонентов, комплектующих, которые достаточно сложно быстро заменить. К тому же ускоренное импортозамещение менее эффективными аналогами (которые поэтому раньше и не использовались) может привести к краткосрочному ухудшению операционной эффективности и финансовых показателей компаний. Но наличие таких «слабых звеньев» и последствия их возможного разрыва инвесторы смогут заметить и оценить лишь с течением времени.