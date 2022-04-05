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Новый накопительный счет доступен бизнес-клиентам банка «Открытие»

5 апреля 11:34
Фото: piqsels.com
Представителям среднего и малого бизнеса, являющимся клиентами «Открытия», доступна услуга «Налоговая копилка». Она позволяет резервировать деньги для уплаты налогов на специальном счете и зарабатывать процент.

Предприниматель может автоматически направлять на новый счет до 15% от получаемых на расчетный счет денег. При этом с «Налоговой копилки» средства списываются только в бюджет, сообщает newsnn.ru.

Новый счет позволяет резервировать средства для уплаты налогов, чтобы вовремя их оплачивать, избегая пени и штрафов. Кроме этого, «Налоговая копилка» — способ получения пассивного дохода. На среднемесячный остаток по счету будут начислять 0,5 — 2,5%.

Открыть счет «Налоговая копилка» можно в онлайн-банке для предпринимателей «Бизнес-портала» в разделе «Депозиты». Счет обслуживается бесплатно.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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