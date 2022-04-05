Новый накопительный счет доступен бизнес-клиентам банка «Открытие»

Предприниматель может автоматически направлять на новый счет до 15% от получаемых на расчетный счет денег. При этом с «Налоговой копилки» средства списываются только в бюджет, сообщает newsnn.ru.
Новый счет позволяет резервировать средства для уплаты налогов, чтобы вовремя их оплачивать, избегая пени и штрафов. Кроме этого, «Налоговая копилка» — способ получения пассивного дохода. На среднемесячный остаток по счету будут начислять 0,5 — 2,5%.
Открыть счет «Налоговая копилка» можно в онлайн-банке для предпринимателей «Бизнес-портала» в разделе «Депозиты». Счет обслуживается бесплатно.