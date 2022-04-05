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На шести перекрестках Тюмени отключены светофоры

5 апреля 05:09
Фото: 1Mi
ГИБДД по Тюменской области предупредила об отключении светофоров сразу на шести перекрестках областной столицы: Пермякова и Энергетиков, Пермякова, 9 у автовокзала, Рижская —Парфенова, Рижская —Тульская, Энергетиков — Севастопольская, Энергетиков — Парфенова. На части перекрестков движение сейчас регулируется вручную.
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Тюмень

По предварительной информации, светофорные объекты перестали подавать сигналы до двенадцати дня.

«Инспекторы ДПС будут регулировать движением на перекрестке улиц Пермякова и Энергетиков, а также на ул. Пермякова у автовокзал»,сообщают в Госавтоинспекции.

В настоящий момент на сервисе Яндекс.Пробки только одно сообщение о затруднении проезда из-за неработающих светофоров — на Пермякова.

Фото: Яндекс.Пробки

Ранее «Наш город» писал, что утром на объездной в районе Червишевского тракта водители попали в 7-километровую пробку в связи с дорожными работами.

#Новости#Инспекторы гибдд#ГИБДД#Тюмень#Светофоры#Валерия Карашлийска#Происшествия
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