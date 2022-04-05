На шести перекрестках Тюмени отключены светофоры

По предварительной информации, светофорные объекты перестали подавать сигналы до двенадцати дня.
«Инспекторы ДПС будут регулировать движением на перекрестке улиц Пермякова и Энергетиков, а также на ул. Пермякова у автовокзал»,сообщают в Госавтоинспекции.
В настоящий момент на сервисе Яндекс.Пробки только одно сообщение о затруднении проезда из-за неработающих светофоров — на Пермякова.
Ранее «Наш город» писал, что утром на объездной в районе Червишевского тракта водители попали в 7-километровую пробку в связи с дорожными работами.