Болельщики Югорского лыжного марафона смогут участвовать в розыгрыше часов

Разыгрываться гаджеты будут среди подписчиков сообщества банка “Открытие” в соцсети “ВКонтакте” и аккаунта в мессенджере Telegram. Для этого надо будет оставить под акционным постом свой прогноз относительно времени победителя в лыжном забеге на 50 километров свободным стилем, пишет sovsport.ru.
Забег будет проведен 9 апреля текущего года. Прогнозы принимаются до 8 апреля, а имена победителей будут оглашены 10-го. Часы получит один подписчик в Telegram и один - в VK. Если указавших правильный результат будет несколько, то победит тот, кто напишет свой вариант раньше.
По информации организаторов марафона, в этом году в нем примут участие известные российские лыжники. Это победители зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине Сергей Устюгов и Наталья Непряева, чемпион Олимпийских игр 2006 года Евгений Дементьев и другие. У всех, кто зарегистрируется на участие в марафоне на сайте ugraloppet.ru, будет возможность сравнить себя с олимпийцами. Регистрация продлится до 7 апреля.
Напомним, Югорский лыжный марафон - 2022 пройдет 8-9 апреля в Ханты-Мансийске. Мероприятие проводится с 2013 года. Его организаторами выступают: администрация ХМАО, АУ “ЮграМегаСпорт”, Федерация лыжных гонок ХМАО - Югры в партнерстве с банком “Открытие”.
Информационную поддержку марафону оказывают РИА “Новости Спорт” (генеральный партнер), ИД “Советский спорт” и федеральный медиахолдинг 1MI.