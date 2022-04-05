Болельщики Югорского лыжного марафона смогут участвовать в розыгрыше часов

По информации организаторов марафона, в этом году в нем примут участие известные российские лыжники. Это победители зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине Сергей Устюгов и Наталья Непряева, чемпион Олимпийских игр 2006 года Евгений Дементьев и другие. У всех, кто зарегистрируется на участие в марафоне на сайте ugraloppet.ru, будет возможность сравнить себя с олимпийцами. Регистрация продлится до 7 апреля.