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Авиакомпания Utair отменила рейс Тюмень-Калининград-Тюмень

5 апреля 11:51
Фото: 1Mi
По информации аэропорта Рощино, авиакомпания Utair отменила летний рейс ЮТ217/218 Тюмень-Калининград-Тюмень. Причины изменений расписания не уточняются.

Стоит отметить, что три дня назад были отменены 3 рейса, один в Петропавловск и два в Москву. Сейчас авиакомпании стремятся оптимизировать основные маршруты полётов в условиях неопределённости в обслуживании авиалайнеров. Недавно стало известно, что французская фирма перестала обслуживать двигатели самолётов Суперджет-100.

Более того, пока сохраняется запрет на полёты в южные города страны (кроме Сочи). Рейсы ограничены до 7 апреля. Вместе с тем, российские авиаперевозчики могут организовать доставку пассажиров, используя альтернативные маршруты.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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