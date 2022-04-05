Авиакомпания Utair отменила рейс Тюмень-Калининград-Тюмень

Стоит отметить, что три дня назад были отменены 3 рейса, один в Петропавловск и два в Москву. Сейчас авиакомпании стремятся оптимизировать основные маршруты полётов в условиях неопределённости в обслуживании авиалайнеров. Недавно стало известно, что французская фирма перестала обслуживать двигатели самолётов Суперджет-100.