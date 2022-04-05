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24 ветхие школы осталось заменить в районах Тюменской области

5 апреля 06:09
Фото: 1Mi
В ГУС по Тюменской области рассказали о том, что продолжается реализация программы по замене в регионе деревянных зданий школ. Всего должны быть заменены на новые 30 ветхих объектов.

В настоящее время 5 новых школ начали работать в Ялуторовском, Тобольском и Вагайском районах. Школа в деревне Хмелева, об открытии которой вчера, 4 апреля, сообщили тюменские власти, была в рамках программы шестой.

В текущем году запланирован «запуск» школы в Вагайском районе и начало строительства еще десятка зданий.

«Остаётся заменить 24 деревянные школы в различных районах Тюменской области»,подытожили в ГУС.

Реализация всей программы по замене деревянных зданий запланирована до конца 2024 года.

Ранее «Наш город» писал об открытии в Тобольском районе школы с современным оснащением — в ней новые компьютеры, новые инструменты в музыкальный класс, а рассчитана она на 60 учащихся. Неделей ранее было объявлено о заработавшей новой школе в Ялуторовском районе на 22 школьника.

В Тюменской области до 2027 года должны построить 45 школ, большинство из них появятся в муниципалитетах региона. Открытие новых образовательных учреждений способствует решению задач нацпроекта «Образование», направленных на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, на обеспечение равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования.

Каждый год в регионе открывается не меньше 3 школ, как в крупных городах Тюменской области, таки и в посёлках и труднодоступных сёлах. В 2021 по нацпроекту «Образование» было построено семь школ, в 2020 — три школы.

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