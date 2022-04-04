За пьяное вождение в минувшие выходные отстранены от управления авто 47 водителей

В Тюмени человек на Daewoo Matiz, когда обнаружил наряд полка ДПС ГИБДД, поспешно зарулил на автозаправочную станцию на Барнаульской. Однако автоинспекторов он не провел, и они все равно устроили ему поверку. Подуть в алкотестер он отказался. Выяснилось, что раньше у него уже забирали права за пьяное вождение. Теперь ему придется нести уголовную ответственность.
26-летний водитель на машине марки Nissan Bluebird, у которого не было прав, вечером употребил пиво, а через пару часов направился по улице Лесопарковой в кафе за блюдом азиатской кухни. Его остановили сотрудники региональной Госавтоинспекции, и ему пришлось сдать тест на алкоголь. Показания алкотестера составили 0,98 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Ранее в Госавтоинспекции по Тюменской области рассказали, что 10 ДТП, случившихся в регионе за минувшие выходные, получили травмы 16 человек.