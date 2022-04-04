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За пьяное вождение в минувшие выходные отстранены от управления авто 47 водителей

4 апреля 08:42
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области рассказали, что в прошедшие субботу и воскресенье на дорогах региона были пойманы в состоянии алкогольного опьянения 47 водителей. Особенно отличились, по словам автоинспекторов, двое.

В Тюмени человек на Daewoo Matiz, когда обнаружил наряд полка ДПС ГИБДД, поспешно зарулил на автозаправочную станцию на Барнаульской. Однако автоинспекторов он не провел, и они все равно устроили ему поверку. Подуть в алкотестер он отказался. Выяснилось, что раньше у него уже забирали права за пьяное вождение. Теперь ему придется нести уголовную ответственность.

26-летний водитель на машине марки Nissan Bluebird, у которого не было прав, вечером употребил пиво, а через пару часов направился по улице Лесопарковой в кафе за блюдом азиатской кухни. Его остановили сотрудники региональной Госавтоинспекции, и ему пришлось сдать тест на алкоголь. Показания алкотестера составили 0,98 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Ранее в Госавтоинспекции по Тюменской области рассказали, что 10 ДТП, случившихся в регионе за минувшие выходные, получили травмы 16 человек.

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#Новости#ГИБДД#Тюменская область#Опасное вождение#Валерия Карашлийска#Общество
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