За пьяное вождение в минувшие выходные отстранены от управления авто 47 водителей

В Тюмени человек на Daewoo Matiz, когда обнаружил наряд полка ДПС ГИБДД, поспешно зарулил на автозаправочную станцию на Барнаульской. Однако автоинспекторов он не провел, и они все равно устроили ему поверку. Подуть в алкотестер он отказался. Выяснилось, что раньше у него уже забирали права за пьяное вождение. Теперь ему придется нести уголовную ответственность.