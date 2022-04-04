В Тюменской области за прошедшую неделю пожарные потушили 37 пожаров

Пожарные и спасатели 25 раз выезжали на вызов в связи с дорожными авариями, где помогали вытаскивать из транспортных средств пострадавших, отсоединяли аккумуляторную батарею и ликвидировали последствия горюче-смазочных материалов, остающиеся на дорогах.
Сейчас, когда идет второй месяц весны, стал рыхлым лед, а также стало происходить больше пожаров, инициированных замыканием электроприборов и электропроводки. В службе МЧС напоминают, что в этой связи не стоит без присмотра взрослых оставлять дома детей и перегружать электросети.
Ранее «Наш город» писал, что вчера на Вербной, 39 в Тюмени полыхали хозяйственные постройки из дерева, что стоят в частном секторе. Занявшееся пламя удалось потушить достаточно скоро и силами 6 пожарных, использовавших 2 единицы спецтехники.