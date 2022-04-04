В Тюменской области за прошедшую неделю пожарные потушили 37 пожаров

Сейчас, когда идет второй месяц весны, стал рыхлым лед, а также стало происходить больше пожаров, инициированных замыканием электроприборов и электропроводки. В службе МЧС напоминают, что в этой связи не стоит без присмотра взрослых оставлять дома детей и перегружать электросети.