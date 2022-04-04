nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области ужесточили наказание за ущерб во время лесных пожаров

4 апреля 06:57
Фото: 1Mi
С 5 апреля 2022 года в силу вступают Федеральные Законы, вносящие поправки в действующее законодательство, определяющее ответственность за возникновение лесного пожара, рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

В чем состоит суть этих изменений, объяснил заместитель начальника отдела административной практики и дознания УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тюменской области Григорий Борисович Горбачев:

«В соответствии с 62-м законом за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, теперь штрафуют, только если действия лица не содержат признаков уголовно наказуемого деяния»,следует из пояснения.

Закон № 63-ФЗ вносит поправки в статью 261 УК РФ, теперь уточняется квалифицирующий признак и вводится такое понятие как «значительный ущерб», раньше такого понятия не было.

Проще говоря, определяется нижний порог ущерба, причиненного лесным или иным насаждениям в результате неосторожного обращения с огнем либо иным источником повышенной опасности и который можно квалифицировать как уголовно наказуемое деяние.

В настоящее время, согласно примечанию закона, нижний порог ущерба составляет 10 тысяч рублей. Наказание за данное преступление будет составлять от 300 до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, или обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на срок до 4 лет.

#Новости#Пожары#Пожар#Тюменская область#Валерия Карашлийска#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25