В Тюменской области ужесточили наказание за ущерб во время лесных пожаров

В чем состоит суть этих изменений, объяснил заместитель начальника отдела административной практики и дознания УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тюменской области Григорий Борисович Горбачев:
«В соответствии с 62-м законом за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, теперь штрафуют, только если действия лица не содержат признаков уголовно наказуемого деяния»,следует из пояснения.
Закон № 63-ФЗ вносит поправки в статью 261 УК РФ, теперь уточняется квалифицирующий признак и вводится такое понятие как «значительный ущерб», раньше такого понятия не было.
Проще говоря, определяется нижний порог ущерба, причиненного лесным или иным насаждениям в результате неосторожного обращения с огнем либо иным источником повышенной опасности и который можно квалифицировать как уголовно наказуемое деяние.
В настоящее время, согласно примечанию закона, нижний порог ущерба составляет 10 тысяч рублей. Наказание за данное преступление будет составлять от 300 до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, или обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на срок до 4 лет.