В Тюменской области ужесточили наказание за ущерб во время лесных пожаров

В настоящее время, согласно примечанию закона, нижний порог ущерба составляет 10 тысяч рублей. Наказание за данное преступление будет составлять от 300 до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, или обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на срок до 4 лет.