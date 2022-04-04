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В тюменских автобусах льготникам не будут выдавать билеты за бесплатный проезд

4 апреля 09:53
Фото: 1Mi
Новые правила будут действовать в общественном транспорте с 11 апреля текущего года. Тем, кто имеет право на бесплатный проезд, больше не будут выдавать бумажные билеты, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени.
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Тюмень

С 11 апреля 2022 года при регистрации факта поездки на общественном транспорте тюменцам, которые имеют право на бесплатный проезд, бумажные билеты выдавать не будут. Факт выполненной поездки будет фиксироваться электронно.

Узнать подробнее о своих поездках и электронных билетах можно в личном кабинете на сайте «Тюменьгортранс». Если возникли вопросы, то их можно задать по телефонам 8-800-600-99-72 и 8 800 302-13-77 или лично по ул. Котовского, 52 по будням с 8:00 до 19:00.

В Тюмени на улице Республики и Холодильной появятся светофоры с кнопкой
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будет установлено сразу 4 светофора вызывного действия: в районе дома № 1 на ул. Республики; около ул. Самарцева, 177; рядом с ул. Холодильной, 85; около остановки «Микрорайон Ямальский-2» на улице Уездной.

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#Новости#Общественный транспорт#Автобус#Билеты#Льготы#Тюмень#Анна Доронина#Общество
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