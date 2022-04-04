В тюменских автобусах льготникам не будут выдавать билеты за бесплатный проезд

С 11 апреля 2022 года при регистрации факта поездки на общественном транспорте тюменцам, которые имеют право на бесплатный проезд, бумажные билеты выдавать не будут. Факт выполненной поездки будет фиксироваться электронно.
Узнать подробнее о своих поездках и электронных билетах можно в личном кабинете на сайте «Тюменьгортранс». Если возникли вопросы, то их можно задать по телефонам 8-800-600-99-72 и 8 800 302-13-77 или лично по ул. Котовского, 52 по будням с 8:00 до 19:00.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будет установлено сразу 4 светофора вызывного действия: в районе дома № 1 на ул. Республики; около ул. Самарцева, 177; рядом с ул. Холодильной, 85; около остановки «Микрорайон Ямальский-2» на улице Уездной.