В тюменских автобусах льготникам не будут выдавать билеты за бесплатный проезд

Узнать подробнее о своих поездках и электронных билетах можно в личном кабинете на сайте «Тюменьгортранс». Если возникли вопросы, то их можно задать по телефонам 8-800-600-99-72 и 8 800 302-13-77 или лично по ул. Котовского, 52 по будням с 8:00 до 19:00.