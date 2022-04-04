В Тюмени завершился Чемпионат России по биатлону

Кристина Резцова — чемпионка России по биатлону в масс-старте.
Второе место у Виктории Сливко (Тюменская область) +18.0, а третье — у Светланы Мироновой (Свердловская область) +31.9 (3)
«Праздник удался: полные трибуны на подготовленном стадионе, шикарная атмосфера. Мы и дальше будем развивать биатлон и лыжные гонки в регионе»,подытожил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Моор подчеркнул, что несмотря на то, что регион лишили Кубка мира по лыжным гонкам, Чемпионат России по биатлону проводится на высшем уровне.
Для организации подготовки спортивного резерва круглогодично в Тюменской области работают 4 биатлонных комплекса с лыжероллерными трассами: с. Упорово, г. Заводоуковск, с. Уват (лицензия IBU категории B), Областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» (лицензия IBU категории А).
Подготовка юношей и девушек ведется на базе Областной спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой.
За последние 4 года подготовлено 158 судей по биатлону, в том числе 1-й категории 131 судья, всероссийской категории — 21 судья, международной категории — 6 судей.