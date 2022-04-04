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В Тюмени оштрафовали хинкальную на Максима Горького за плохую уборку и раковину

4 апреля 13:50
Фото: 1Mi
В Тюмени на предприятии общественного питания прошла проверка Роспотребнадзора. Инспекторы нашли ряд нарушений, из-за них 32-летнюю управляющую хинкальной «Кацо» оштрафовали на 25 000 рублей, сообщили в пресс-службе тюменских судов.

Заведение находится на улице Максима Горького, им владеет ООО «ЖиртрестФуд».

«Утром 6 января текущего года главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в ходе проверки выявил на этом предприятии целый ряд существенных нарушений»отметили в ведомстве.

Сотрудники организации провели некачественную уборку, инвентарь был без маркировки, отсутствовала раковина для мытья рук. В заведении отсутствовали бактерицидные облучатели воздуха.

Решение о взыскании принял Центральный райсуд Тюмени.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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