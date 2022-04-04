В Тюмени оштрафовали хинкальную на Максима Горького за плохую уборку и раковину

Заведение находится на улице Максима Горького, им владеет ООО «ЖиртрестФуд».
«Утром 6 января текущего года главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в ходе проверки выявил на этом предприятии целый ряд существенных нарушений»отметили в ведомстве.
Сотрудники организации провели некачественную уборку, инвентарь был без маркировки, отсутствовала раковина для мытья рук. В заведении отсутствовали бактерицидные облучатели воздуха.
Решение о взыскании принял Центральный райсуд Тюмени.