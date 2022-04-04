В Тюмени около пекарни оставили коляску с малышом

Ранее «Наш город» сообщал, что осенью прошлого года в сквере Депутатов две женщины вырывали друг у друга коляску с младенцем и спорили. Позже инцидентом заинтересовались в МВД, но, по данным «Нашего города», противоправных действий в отношении ребёнка не было. Через несколько часов выяснилось, что эти женщины — родственницы, ребёнок не пострадал.