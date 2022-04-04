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В Тюмени около пекарни оставили коляску с малышом

4 апреля 10:40
Фото: Паблик "ЧП Тюмень ЧС" в Вконтакте
В Тюмени около пекарни женщина оставила коляску с ребёнком, сообщает подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС». Под постом с фотографией сиротливо стоящей коляски тюменцы возмущаются. По их мнению, малыша можно было просто взять с собой в магазин.

Горожане проследили, чтобы коляску с младенцем никто не трогал.

«Ну это конечно неправильно. Малыша вполне могли обидеть»выражает мнение один из комментаторов.

Ранее «Наш город» сообщал, что осенью прошлого года в сквере Депутатов две женщины вырывали друг у друга коляску с младенцем и спорили. Позже инцидентом заинтересовались в МВД, но, по данным «Нашего города», противоправных действий в отношении ребёнка не было. Через несколько часов выяснилось, что эти женщины — родственницы, ребёнок не пострадал.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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