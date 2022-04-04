В центре Тюмени рабочие очищают решетки колодцев из-за больших луж

На данный момент вода скапливается на проезжей части и в районе многоквартирных домов. Это создаёт трудности для движения автотранспорта и пешеходов.
«Силами подрядной организации выполняются плановые работы по очистке решеток дождеприемных колодцев ливневой канализации на улично-дорожной сети города. С них убирается грязь, мусор и наледь»отметили в ведомстве.
Между тем в городе установилась тёплая погода, а в ближайшее время воздух прогреется до + 10. Тюменцы сегодня уже сообщали о больших лужах на улице Республики.