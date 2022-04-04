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В центре Тюмени рабочие очищают решетки колодцев из-за больших луж

4 апреля 13:38
Фото: Тюмень - наш дом
На 4 апреля в центре Тюмени начались работы по очистке решеток дождеприемных колодцев и ливнёвки от льда и загрязнителей. Это поможет справиться с потоком талой воды в областной столице, сообщает «Тюмень – наш дом».

На данный момент вода скапливается на проезжей части и в районе многоквартирных домов. Это создаёт трудности для движения автотранспорта и пешеходов.

«Силами подрядной организации выполняются плановые работы по очистке решеток дождеприемных колодцев ливневой канализации на улично-дорожной сети города. С них убирается грязь, мусор и наледь»отметили в ведомстве.

Между тем в городе установилась тёплая погода, а в ближайшее время воздух прогреется до + 10. Тюменцы сегодня уже сообщали о больших лужах на улице Республики.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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