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В РФ работают над двигателями ракет для дальних космических миссий

4 апреля 07:38
Фото: piqsels.com
Ученые из Московского авиационного института (МАИ) изучают возможность повышения тяги ракетного двигателя за счет изменения формы конструкции высокочастотного ионного двигателя.

Как сообщает iz.ru, конструкторы исследуют влияние геометрии основных элементов разрядной камеры и электродов ионно-оптической системы на характеристики двигателя. Также рассматривается возможность повышения эффективности магнитной защиты стенок разрядной камеры от выпадения заряженных частиц из плазмы.

Отмечается, что ранее задачи определения формы высокочастотного ионного двигателя нигде в мире не ставились. Российские ученые ожидают, что результатом работы станет повышение тяги на 10–15% и улучшение эффективности использования рабочего газа. Специалисты не исключают, что в перспективе тягу получится увеличить на 40%.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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