В РФ работают над двигателями ракет для дальних космических миссий

Отмечается, что ранее задачи определения формы высокочастотного ионного двигателя нигде в мире не ставились. Российские ученые ожидают, что результатом работы станет повышение тяги на 10–15% и улучшение эффективности использования рабочего газа. Специалисты не исключают, что в перспективе тягу получится увеличить на 40%.