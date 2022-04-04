Тюменским пенсионерам и инвалидам окажут помощь из регионального бюджета

Выплата будет произведена одним из двух способов. С апреля – на счет получателя в банке, на который ему перечисляются суммы поддержки. С мая – «Почтой России» на дом в соответствии с графиком доставки. Посещать отделения «Почты России» для получения помощи не нужно.