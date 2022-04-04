Тюменским пенсионерам и инвалидам окажут помощь из регионального бюджета

В Тюменской области единовременная адресная социальная помощь в размере 2 000 рублей будет оказана неработающим пенсионерам, получающим пенсию по старости или инвалидности в Пенсионном фонде РФ.
Соответствующее постановление регионального правительства подписал Александр Моор.
«Помощь предоставляется без оформления заявлений. Гражданам не требуется никуда обращаться, все необходимые для выплаты сведения имеются в информационных системах органов социальной защиты населения и Пенсионного фонда Российской Федерации», – сообщил директор областного департамента социальной политики Дмитрий Грамотин.
Выплата будет произведена одним из двух способов. С апреля – на счет получателя в банке, на который ему перечисляются суммы поддержки. С мая – «Почтой России» на дом в соответствии с графиком доставки. Посещать отделения «Почты России» для получения помощи не нужно.
Всего в Тюменской области единовременную адресную социальную помощь получат около 300 тысяч человек, добавили в пресс-службе губернатора региона.