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Тюменским пенсионерам и инвалидам окажут помощь из регионального бюджета

4 апреля 12:56
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
В Тюменской области единовременная адресная помощь 2 тысячи рублей будет оказана неработающим пенсионерам, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

В Тюменской области единовременная адресная социальная помощь в размере 2 000 рублей будет оказана неработающим пенсионерам, получающим пенсию по старости или инвалидности в Пенсионном фонде РФ.

Соответствующее постановление регионального правительства подписал Александр Моор.

«Помощь предоставляется без оформления заявлений. Гражданам не требуется никуда обращаться, все необходимые для выплаты сведения имеются в информационных системах органов социальной защиты населения и Пенсионного фонда Российской Федерации», – сообщил директор областного департамента социальной политики Дмитрий Грамотин.

Выплата будет произведена одним из двух способов. С апреля – на счет получателя в банке, на который ему перечисляются суммы поддержки. С мая – «Почтой России» на дом в соответствии с графиком доставки. Посещать отделения «Почты России» для получения помощи не нужно.

Всего в Тюменской области единовременную адресную социальную помощь получат около 300 тысяч человек, добавили в пресс-службе губернатора региона.

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#Новости#Губернатор#Пенсионеры#Общество#Инвалиды#Олеся Рындо
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